Isacc Zelaya: " Ya he considerado lo de mi retiro del fútbol"

El torneo de Clausura 2020 era el último que comprendía el periodo de contrato del volante nacional, Isacc Nehemías Zelaya, y Municipal Limeño. Ese trato venció y de parte del equipo santarroseño no hubo intención de renovarlo. A eso hay que adicionar que con el brote por coronavirus, en marzo pasado, Zelaya se tuvo que dedicar a su proyecto de empresa que consiste en serigrafía y confección de uniformes deportivos.

"Limeño fue muy sincero con los jugadores que no iban a continuar y fue así. No hubo ofrecimiento para seguir en el equipo. Con el pago de un mes, en marzo, ahí terminó todo, tanto la obligación de uno como jugador y del club con uno como integrante. Ahorita no estoy pensando en involucrarme con un equipo. El torneo que viene no va a ser nada fácil", dijo el centrocampista nacional en charla con EL GRÁFICO.

Tras esa pausa del fútbol por cinco meses, por la pandemia, el volante no se preocupó por buscar equipo, sobre todo porque el sustento de su familia estaba garantizado con su trabajo fuera del balompié. Por lo tanto, cree que en este torneo Apertura 2020 no tendrá participación y a lo mejor sea así también para el Clausura 2021. Este jugador de 35 años tiene claro que puede perder mucho en la forma física, pero no quiere descuidar su negocio.

Ahora, Zelaya no deja de pensar que con esa decisión de no jugar en la competencia que se avecina se podría estar acercando al final de su carrera deportiva. "Lo he considerado (el final) Dejar de jugar por un torneo te puede pasar factura. Se puede decir que ya casi, que estoy cerca del retiro. Ya tengo 35 años y tengo otros proyectos en mente, que digamos que no involucran al fútbol. Son a escala de negocios. Ocupo bastante tiempo para estar en el negocio y a lo mejor no tenga mucho espacio para estar en dos cosas al mismo tiempo ", apuntó el jugador, quien debutó en las filas de Firpo en 2003.

Pero de su parte, en cuanto a sus facultades físicas, Zelaya se siente bien ahora, pero cree que no entrenar bajo la exigencia de un plantel de primera categoría podría complicarlo. "En lo de cómo se entrena yo nunca tuve problemas. Yo jugué 17 años en primera hasta la fecha y he entrenado todo ese tiempo a un nivel mayor de exigencia. No hay problema. Pero ahora la cabeza de uno no está puesta tanto en seguir jugando, sino en involucrarse en otro rubro", dijo el volante,

Luego, en cuanto a dónde se sintió mejor, más protegido, con mejor ambiente, Zelaya no duda ni un segundo en decir que fue en las filas de Águila, donde militó desde 2008 a 2015. También tuvo un paso por Firpo, Alianza, Pasaquina y Limeño. "Fijate que pasé casi siete años en Águila. Supervivir por ese lapso en un equipo grande, de nombre, no es para cualquier jugador", dijo el mediocampista.

Licencia A

En el 2018, Zelaya recibió, de parte de AEFES, su título que lo acredita como entrenador clase A, que lo faculta para dirigir como principal a un plantel de liga de privilegio. Pero ahora, este mediocampista no se animaría a tomar, como primer timonel, las riendas de un conjunto de ese circuito. Cree que antes debe cumplir faceta como asistente, para acumular vivencia en camerino y cancha.

"Mi idea ahora es jugar dos torneos más y retirarme. Pero a lo mejor uno ya no entra en los planes de los dirigentes. Antes de ser primer entrenador de un equipo, me gustaría tomar un poco de experiencia como auxiliar, porque si te vas de un solo y fallás, así desaparecés", dijo el mediocampista mientras termina su labor en serigrafía.