Isaí Aguilar es duda para la sub 20 ante México

El volante de la selección sub-20, Isaí Aguilar, fue ayer a un centro hospitalario para tener mayor certeza sobre la lesión que lo aqueja desde el juego contra Trinidad y Tobago, en el que salió al minuto 12.El diagnóstico preliminar sobre el caso de este jugador es una contractura muscular, de acuerdo con el kinesiólogo Douglas Lemus, y el doctor de la selección, Francisco Amaya Cruz."Lo llevamos a un centro asistencial para corroborar que no hay mayor problema. Por ahora lo dejamos a escala de una contractura. Si lo de él no es nada grave, podría salir para este miércoles. Hay que darle un tratamiento adecuado. Tenemos que trabajar con él en el fortalecimiento y piscina. Echaremos mano de todo lo que pueda ayudarnos a sacarlo lo antes posible", apuntó el médico de la selección sub-20.Por su parte, el jugador indicó que ha sentido molestias a escala femural. "Vamos a hacer los estudios y ojalá que no sea nada grave para ver si llegamos al partido contra México. Todo jugador quiere estar en estas instancias. Había venido con un buen desempeño. Esperemos que no sea nada grave", apuntó el volante nacional.Aguilar tuvo la confianza del seleccionador nacional sub-20, Eduardo Lara, para los partidos contra Costa Rica y Bermudas. Salió como titular y disputó los 90 minutos. Luego contra Trinidad tuvo que salir temprano en el partido.