Isco ni calentó con el Real Madrid

Isco Alarcón fue uno de los dos jugadores del banquillo del Real Madrid a los que Santiago Solari ni hizo calentar, junto al central Jesús Vallejo, y volvió a quedarse sin minutos en el encuentro ante el Rayo Vallecano tras protagonizar un incidente con la afición madridista contra el CSKA.

Solari defendió que Isco no recriminó en ese partido a la afición, sino el colegiado por no señalar córner en una acción ofensiva suya, pero un día después no dio ni un minuto a Isco.

Isco fue captado por las cámaras con gestos de aburrimiento en el banquillo viendo un partido sin ritmo y con triunfo por la mínima del Real Madrid (1-0) antes de marcharse a la disputa del Mundial de Clubes.

Desde que Solari tomó las riendas del primer equipo, el centrocampista malagueño no ha vuelto a ser titular en ningún partido de Liga. Disputó 34 minutos ante el Real Valladolid, 28 frente al Eibar, 11 contra el Valencia y 24 ante el Huesca. Un total de 97 minutos de 540 posibles. Se quedó sin jugar en Vigo y ante el Rayo.

A la conclusión del duelo ante el Rayo Vallecano, Isco no se ejercitó sobre el césped del Santiago Bernabéu como hicieron otros suplentes como Álvaro Odriozola, Fede Valverde y Jesús Vallejo.