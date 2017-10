Isidro Gutiérrez confiesa que busca el trofeo de Hombre Gol

Con un libreto casi de memoria, el Pasaquina le ganó el pulso al Metapán y sumó 17 puntos en el Apertura 2017. Los de San Sebastián fueron guiados por Isidro Gutiérrez, quien a nivel individual celebró porque ya alcanzó el liderato de goleo.

Gutiérrez marcó dos veces desde el manchón penal y suma 9 dianas, las mismas que tiene el delantero paraguayo Gustavo Guerreño, jugador del Alianza. Ambos mantienen un pulso por el trofeo Hombre Gol de EL GRÁFICO, que reconoce al campeón goleador al final de cada torneo.

"Estoy muy contento con los goles. He trabajado para esto. Lo dije desde que comenzó el torneo. Queda mucho todavía para pelear ese Hombre Gol, que lo deseo. Ojalá se me de, pero hay que trabajar para ello", manifestó el jugador del Pasaquina.

Gutiérrez está agradecido con el técnico David Omar Sevilla, quien lo llevó al Pasaquina y le dio un segundo aire en su carrera. Ahora cree que su olfato goleador seguirá intacto con Manuel Carranza Murillo, actual timonel de los burros.

"Le agradezco al profesor Sevilla, porque me dio la confianza desde que vine. Logré estar al 100 por ciento en cada partido. He conseguido mucho por el momento y espero seguir por más. El profesor Carranza también me ha dado la confianza y voy a seguir por más", apuntó Gutiérrez.