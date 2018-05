Isidro Gutiérrez se va de Pasaquina

Los burros ya comenzaron a desarmarse. Uno de sus titulares anunció que no continuará. El volante nacional José Isidro Gutiérrez confirmó que escuchará ofertas, luego de terminar su contrato con el Pasaquina F.C.

Llegó al equipo en el Apertura 2017, un torneo donde estuvo entre los mejores goleadores del torneo (10). Y en el Clausura 2018, pese a marcar sólo una vez, fue fijo en el once titular. En toda la temporada jugó 44 partidos.

"En Pasaquina nadie me ha comunicado de que ya no sigo. Lo que sucede es que finalicé contrato y del equipo no tengo mucho interés. Es cuestión mía porque quiero colocarme en otro equipo donde pueda desempañarme mejor. Mi apuesta será estar en uno considerado grande de Primera División", indicó Isidro, quien en el pasado vistió las camisetas del Águila y del Alianza.

El jugador no olvida que fue el cuadro pasaquinense el que le ayudó a recuperar la confianza. "Aunque ya no siga, siempre estaré agradecido con el Pasaquina porque tuve buenos momentos. Esta institución me permitió conseguir mi ritmo de juego y por eso estoy tranquilo de que a dónde llegue podré ser mejor".