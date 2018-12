Isidro Metapán arrancó una nueva etapa con Edwin Portillo

A diferencia de su vecino FAS que sólo tuvo 11 días de descanso, el Isidro Metapán tuvo 17. Nuevamente este equipo tuvo que cambiar el chip, tras la salida del entrenador peruano Alberto Castillo. Quien lo releva es un rostro conocido, Edwin "el Bochinche" Portillo, el técnico con más partidos oficiales en Primera División con los caleros, con 391 partidos desde 2001.

El equipo se reunió ayer en el estadio Jorge Suárez Landaverde. Portillo fue presentado nuevamente, después que tuvo su último ciclo con los cementeros entre julio 2017 a marzo de 2018.

El presidente del equipo, Rafael Morataya, estuvo presente para darle la bienvenida al grupo.

La única novedad fue Ciryl Errington, defensa salvadoreño nicaragüense. Del plantel del torneo pasado asistieron 16 jugadores. En enero se incorporan Nicolás Muñoz, Nicolás Fagúndez y Fabricio Alfaro.

LO QUE PORTILLO BUSCA

Previo a la práctica, el timonel Portillo comentó que "Metapán tiene buenas condiciones, jugadores que tienen mucho más calidad que antes".



Portillo, quien también es el entrenador nacional con más títulos en liga mayor (siete), considera que urge reforzar el ataque y defensa para que el equipo sea más completo de lo que, a priori, considera que ya está.

"Hace falta la presencia de un centro delantero, aunque Nicolás Muñoz seguirá jugando con nosotros... Siento que podemos reforzar la línea defensiva", agregó.

Un jugador con el que no cuenta es el zaguero Adán Reyes. "Yo no voy a perder el tiempo com Adán. Hay jugadores que solo buscan un salario y dejan mucho que desear".

Metapán no puede aspirar a menos que no sea una semifinal en el Clausura 2019. En el 2018 pasó de ser último el primer semestre a quedarse en cuartos de final en el último torneo. El conjunto jaguar no es candidato al título desde 2015.