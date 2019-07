Isidro Metapán cancela amistosos con Mictlán por falta de permiso

El Isidro Metapán tendrá dos amistosos menos en su agenda internacional. Los caleros iban a jugar ante el Mictlán de Guatemala este miércoles, pero su rival no obtuvo el aval de su federación.

De acuerdo a la prensa chapina, la FEDEFUT no dio permiso a los "conejos" ya que no realizaron el proceso respectivo para solicitar aval del fogueo que jugarían en suelo guatemalteco, por lo que tuvo que suspenderse.

Los caleros tenían en agenda dos choques con Mictlán, el primero este miércoles en Jutiapa, en el estadio la Asunción, pero ya no no se realizará porque incluso el equipo guatemalteco se exponía a multa de 25 mil dólares en caso de no acatar la medida de FEDEFUT.

El segundo choque estaba pactado para el miércoles 24 de julio en el estadio metapaneco, pero una fuente del equipo occidental confirmó que de igual manera queda cancelado.

De esta forma, los caleros jugarán hasta el domingo 21, cuando visiten al Cobán Imperial del DT nacional Jorge Rodríguez, equipo al que vencieron 1-0 en el estadio Jorge Suárez, el sábado pasado.