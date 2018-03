Isidro Metapán el gran ganador de la jornada 14

SAN SALVADOR. Isidro Metapán terminó como el gran ganador de la jornada 14 del Clausura 2017 que todavía tendrá el pendiente el partido entre Alianza y Santa Tecla, el cual se disputará el próximo miércoles.



Los caleros derrotaron por 1-0 a Municipal Limeño, y ascendieron al segundo puesto con 26 puntos, mientras que Luis Angel Firpo y FAS igualaron a uno en el estadio Sergio Torres.





SONSONATE 2-0 DRAGÓN

El Sonsonate superó este miércoles una racha de ocho juegos sin ganar, gracias a la solvencia y dinámica que mostró en su victoria 2-0 ante el Dragón, por la jornada 14 del Clausura 2017.



Con el debut de Eraldo Correia en el banco, el equipo sonsonateco acabó con la seguidilla de derrotas ante un descompuesto cuadro mitológico que no hizo mayor resistencia en el estadio Ana Mercedes Campos.



El primer tanto de los cocoteros llegó tempraneramente, tras un remate de Marcos Rodríguez, quien al minuto 5 dio la ventaja a los dirigidos por Correia. El gol fue un premio anticipado al esfuerzo del volante.



Los sonsonatecos se llevaron la ventaja al descanso, mientras que el Dragón no encontró el método para batir el arco de Luis Contreras.



Ya en la segunda mitad, Iván Barahona puso el 2-0 para el Sonsonate, al 56', aprovechando la debilidad defensiva de los migueleños.



Los movimientos del entrenador Correia dieron resultados positivos, y el juego por las bandas fue clave para mantener la ventaja sobre el final del duelo.



Los cocoteros terminaron su mala racha y el partido, en el que soltaron la presión de ocho salidas sin sumar de a tres, terminó en una auténtica fiesta en el Ana Mercedes Campos.



ALINEACIONES:

Así salimos esta noche ante Dragón pic.twitter.com/JVgkTlG7fF — Sonsonate FútbolClub (@Sonsonatefc) 23 de marzo de 2017

LUIS ÁNGEL FIRPO 1-1 C. D. FAS

METAPÁN 1-0 LIMEÑO

El cuadro de Metapán recuperó confianza y terreno en la tabla de posiciones al encontrar la victoria, de forma trabajada, ante el Limeño, al que derrotó 1-0.



Los jaguares habían perdido los dos compromisos previos, pero en esta fecha 14 del Clausura se reecontraron con su juego y su gente, y más importante, con el resultado.



Al inicio, pese a mantener dominado al rival, no fue fácil. De hecho, sobre la media hora de juego, fue el cuadro cuchero el que tuvo la opción más clara.



La chance no la supo concretar Óscar Móvil, sobre el 29', y tras esa llegada, el Metapán retomó el libreto ofensivo, pero el marcador se mantuvo 0-0 hasta el descanso.



En la segunda mitad, el delantero nacional David Rugamas tuvo la ocasión para marcar la diferencia y no la desaprovechó. Al 58', el ariete calero sacó ventaja de las facilidades del Limeño y puso a celebrar al estadio Jorge Suárez.



El club visitante estuvo cerca de poner el 1-1 sobre el 77', pero el portero jaguar Óscar Pleitez tuvo una buena reacción para que no cayera su arco.



Tras ese susto, los locales siguieron con su oficio y terminaron el partido con el gane, que a la vez sacudió las malas sensaciones tras las dos derrotas seguidas que tenían. Los del entrenador Roberto Gamarra celebraron en su campo.

Metapán salió con: Pleitez, C. Sánchez, Clavel, Tambe, Guirola, N. Orellana, O. Flores, Monterrosa, Parkes, Paolo Suarez, David Rugamas.



PASAQUINA 1-1 ÁGUILA



Los burros del Pasaquina supieron defender su feudo ante un Águila que no logró romper la igualada, lo que dejó un reparto de puntos para ambos bandos al finalizar con un 1-1.

El primer tanto lo marcó Andrés Brites, al 23', quien batió con un disparo colocado al palo izquierdo al meta aguilucho Josué Coreas.

El empate fue gracias a un remate del uruguayo Danilo Peinado, quien sobre el 74' aprovechó un descuido defensivo de la defensa local y marcó tras la asistencia de Marvin Hernández.

UES 2-2 CHALATENANGO



El Universidad de El Salvador (UES) y el Chalatenango igualaron 2-2 en un partido que puede comprometer más a los escarlatas en el incómodo descenso.

Nuevamente el UES se dejó llevar por la emoción y se quedó con un hombre menos, al ser expulsado Edwin Sánchez y sumar ya seis rojas en tres partidos, pero Cristian Gil Mosquera acudió en su auxilio.

Los escarlatas se pusieron en ventaja al 11' tras un disparo del ariete cafetero, que acomodó el balón entre dos centrales y venció a Dennis Salinas, sobre su palo derecho.

Sin embargo, Óscar Rodríguez empató muy rápido en el primer tiempo y antes de cerrar la primera parte, Lucar Rivero, delantero argentino, erró un penalti favorable a la UES, que en el complemento se vio abajo en el marcador con el tanto de Williams Reyes, aunque un tanto en propia puerta de Dennis Salinas puso el empate definitivo.

