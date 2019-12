Ivan Rakitic, ¿triste en el Barcelona? Así respondió

MADRID. Ivan Rakitic, centrocampista croata del Barcelona, declaró al ser preguntado sobre si planea salir del equipo azulgrana en el mercado de invierno, que para él "no hay mejor sitio que Barcelona", a lo que añadió "si puedo jugar, por supuesto".

"Para mí no hay mejor sitio que aquí en Barcelona, si puedo jugar por supuesto, y en eso me estoy centrando, en dar aquí lo mejor de mí, y por supuesto, si puedo jugar, mejor", apuntó Rakitic.

Preguntado por unas declaraciones suyas en un programa de televisión en el que dijo que se siente "triste", el centrocampista croata dijo que se refería a que quiere "disfrutar en el campo".

"Lo que quería decir es que quiero disfrutar, estar en el campo y ayudar a mi equipo. Si eso no puede ser se siente uno mal, de todo. Para mí lo más importante es intentar dar la vuelta a esa situación y toda esa parte que uno se siente triste, dejarla atrás", matizó.

"LO QUE VA A PASAR... NO SÉ"

"He vuelto a disfrutar de los entrenamientos, de estar con mis compañeros, de los viajes y por supuesto estar en el campo, que es lo más importante. Después, lo que va a pasar no lo sé sinceramente", añadió tras jugar el partido completo en el Wanda Metroplitano.

Rakitic insistió que lo que quiere es "ayudar al equipo" que jugar como pivote defensivo, algo que tuvo que hacer por la sanción a su compañero Sergio Busquets "no es nada nuevo" para él y que físicamente está "para tres partidos si hace falta" cada semana.