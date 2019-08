Ivonne Nóchez termina octava en los 300 metros contrarreloj

El patinaje salvadoreño entró en acción en la prueba de los 300 metros contrarreloj individual femenino con Ivonne Nóchez, la atleta más joven de la delegación y promesa de este deporte.

Nóchez hizo un crono de 27.685 segundos que la ubicó en el octavo lugar de 11 participantes en la prueba. En los primeros 100 metros, la salvadoreña 10.860 segundos.

En patinaje, la salvadoreña Ivonne Nóchez finalizó en el octavo lugar de la prueba 300 metros contrarreloj individual femenino con tiempo de 27.685 segundos, que es un nuevo récord nacional. #Lima2019 @elgraficionado — Grace Aguilar V. �� (@GraceCrayola) August 9, 2019

La medalla de oro la ganó la chilena María José Moya (26.441), Geiny Pájaro, de Colombia, fue plata (26.627) y el bronce quedó en manos de Dalia Soberanis, de Guatemala (26.800).

“Estuvo dura la prueba, me sentí bien a la hora de salir, luego saliendo en las curvas me sentí incómoda. Muy contenta con el resultado, pero no pude bajar el tiempo”, dijo Nóchez que competirá mañana en 500 metros baterías.

TABLA DE RESULTADOS

NOMBRE PAÍS TIEMPO

María José Moya Chile 26.441 seg.

Geiny Pájaro Colombia 26.627

Dalia Soberanis Guatemala 26.800

María Rodríguez Argentina 27.058

María Arias Ecuador 27.223

Verónica Elías México 27.300

Haila Brunet Cuba 27.505

Ivonne Nóchez El Salvador 27.685