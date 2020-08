Jacobo Kattán: "Llegar a Sonsonate me genera ilusión"

En la finalización del Clausura 2020, el volante nacional, Jacobo Kattán, fue puesto como transferible en el FAS y debía encontrar equipo si quería ver minutos. Esta semana hizo oficial su llegada al Sonsonate en donde militará por los próximos dos campeonatos.

El mediocampista tenía contrato con los santanecos por dos años pero al no entrar en los planes del entrenador Jorge "el Zarco" Rodríguez pidió su salida definitiva. Fue así que el equipo cocotero le extendió una oferta que no dudó en aceptar y espera recuperar su mejor ritmo de juego.

"Estoy muy contento y agradecido con Dios. Llegar al Sonsonate me genera ilusión, compromiso y responsabilidad, así como demostrar lo mejor de mí con mucho esfuerzo. Ya he coincidido con el profesor (Rubén) da Silva (ambos estuvieron en el Santa Tecla en 2018), sé cómo trabaja y sé lo que él espera de mí por lo que quiero darlo todo para encontrar mi mejor versión", dijo el ex tigrillo.

Kattán, al igual que el resto de futbolistas, se la ha visto complicado en la cuestión económica pues son más de cuatro meses sin recibir salario. De momento ha estado apoyando a unos tíos en una empresa familiar pero espera que el campeonato se pueda desarrollar para recibir salario.

"Me he estado manteniendo físicamente pero también viendo de alguna manera cómo subsistir. Sabemos que debido a esta situación (pandemia) hemos sido afectados. Tengo unos tíos que tienen negocios y les he ayudado con algunas diligencias, sabemos que por tener algo de salario uno hace cualquier cosa, pero lo importante ahora es estar agradecido por tener salud ", agregó.

Con la llegada de Kattán ya son cinco los refuerzos del Sonsonate para enfrentar la próxima temporada tras los anuncios de los colombianos José Mondragón y Daniel Buitrago, así como los nacionales Ricardo Guevara (viene de FAS) y Kevin Calderón (Municipal Limeño).