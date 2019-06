Jaime Alas: "Me siento cómodo"

Jaime Alas tiene otras rersponsabilidades en la selección y las asume consciente de su papel en beneficio de la selección, como cada uno de los jugadores que conforman el plantel. Y aunque reconoce que juega en una posición distinta a como lo hace en su equipo, considera que puede aportar en cualquier funcionen que se le asigne.

¿Cómo afrontan el partido contra Jamaica?

Es un partido que sabemos la importancia que tiene. Hay que sacar la victoria ante un rival difícil que conocemos y que sabemos de la capacidad con la que cuenta, Lo enfrentamos hace dos meses pero en esta ocasión es diferente. Ellos ganaron el primer partido con la misma ventaja.

Tácticamente utilizás una posición distinta a como lo hacés en tu equipo ¿Considerás que esto sea un problema para despegar tu juego?

Me siento cómodo en la posición de mediapunta y el técnico me pide que haga diagonales. Jugamos en el primer partido con una selección que iba mucho en ataque. Nosotros sabíamos que teníamos que jugar las espaldas. Al final me siento bien jugando en la posición que espera el técnico que realice.

El factor cancha también será importante...

Sabemos que nosotros somos una selección con buen trato de pelota con posesiones rápidas con la pelota. Jamaica es un rival que juega más al juego aéreo y tenemos que sacar a relucir nuestro juego. Sino nos sacan la pelota sabemos que es complicado que nos hagan daño.

En el partido anterior ustedes fueron superiores pero ahora apunta a ser un partido diferente...

Este es un partido diferente. Nosotros el partido pasado lo disputamos con la obligación de ganar para clasificar a Copa Oro pero ahora son condiciones diferentes. Sabemos que tenemos que salir a buscar el resultado . Tres puntos ante Jamaica nos meten a la siguiente fase y eso es lo que queremos.

¿Cómo imaginás el estadio y la afición de su lado?

Eso siempre es motivante desde que escuchemos el himno. Ojalá sea lo mejor para nosotros y que consigamos hacer nuestro fútbol para que podamos salir adelante y lograr el primer objetivo que nos planteamos en este torneo.