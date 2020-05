Jaime Alas: "Municipal me pidió retirarme con ellos"

El capitán de los rojos del Municipal de Guatemala, Jaime Enrique Alas entró desde la semana anterior en conversaciones con la dirigencia de su actual equipo a fin de alcanzar un acuerdo que le lleve a firmar una nueva renovación de su contrato deportivo por los próximos dos años, así lo confirmó el propio jugador capitalino de 30 años.

"A principio de esta semana me llamó un directivo para que nos sentemos a hablar, que ellos tienen una propuesta para seguir en el equipo y que era de dos años pero que querían tocar más profundamente el tema económico porque su idea era que me quedara por más tiempo", aseguró el jugador que llegó a las filas del equipo carmesí en enero de 2015 procedente de las filas de FAS.

Alas destacó que "ellos desean que me retire en Municipal, ya cumplí más de cinco años de estar acá, ellos desean que siga ya que viene la Concachampions y será importante jugarla, lo único que queda es que lleguemos a un arreglo y que firmemos el nuevo contrato la otra semana, no hay un día preciso para hacerlo ya que ellos me llamarán antes de la reunión", indicó el volante ofensivo capitalino.

El jugador cuscatleco que comenzó su andar en el fútbol profesional desde el Apertura 2007 en el desaparecido San Salvador admitió que "las condiciones que solicito para firmar no son inalcanzables ni nada por el estilo, más allá del tema económico lo que espero es que se mantenga las condiciones de trabajo que he tenido hasta ahora; lógico que uno piensa en una mejora económica pero la realidad financiera actualmente es precaria, hay que saber escuchar y yo lo haré, me sentaré y vamos a intentar llegar a un acuerdo" externó el jugador quien antes de jugar de manera profesional estuvo por tres años (2006-2009) en las inferiores del River Plate de Argentina.

El capitán de los rojos aseguró sobre la propuesta del Municipal que "valoro que acá en Guatemala me están dando trabajo en estos momentos difíciles donde nadie le está dando trabajo a los jugadores, me halaga que siendo un extranjero los dirigentes se hayan acercado a mí, mi deseo es quedarme acá, es difícil irse a otra liga" destacó el jugador que en agosto del 2012 se convirtió en el tercer jugador salvadoreño en los últimos 20 años en militar en ligas de primera división de Europa tras hacerlo Arturo Álvarez en el Paços de Ferreira portugués y Rodolfo Zelaya con el Alania Vladikavkaz ruso.

"Mi intención, mi deseo es seguir en Municipal, aunque depende también si sale otra mejor oferta en otra liga a futuro y sabiendo que tengo aún condiciones lo podría pensar, pero hay que ser realista, las mejores condiciones por ahora es en Guatemala", acotó.

YA PIENSA EN EL RETIRO

El seleccionado nacional reconoce que tuvo una temporada atípica donde las lesiones y la pandemia que se vive actualmente en todo el mundo hizo difícil su camino en la liga guatemalteca.

"Mi participación en este año lo veo bien, me perdí la última final por mi lesión, la pretemporada fue dura por mi recuperación y mi retorno lo hice bien, asistí seis goles y sentía que las cosas iban por buen camino, lastimosamente el torneo se paró y por allí me halaga que el acuerdo en que desean llegar conmigo es por el tema económico más que en lo deportivo porque ellos me han dicho que he cumplido y la verdad eso te halaga", destacó el futbolista que en agosto de 2012 Jaime Alas arribó a las filas del Rosenborg de Noruega procedente de las filas de Luis Ángel Firpo quien le vendió al equipo nórdico sus derechos deportivos.

Alas ha disputado cinco finales en la liga guatemalteca desde su arribo en enero de 2015 procedente de FAS donde ha logrado alzar la copa de campeón en dos oportunidades, la última en el Apertura 2019 pese a que se lesionó en el primer juego de esa final ante Antigua.

"Mi lesión es un tema del pasado, me recuperé en enero, me siento bien, el desgarro que sufrí en el muslo posterior de la pierna izquierda, me lo hice en diciembre en la primera final del Apertura 2019 ante Antigua que me obligó a perderme el juego de vuelta, lo importante que pese a que no jugué levanté la copa de campeón la número 31 en la historia del equipo, la segunda que levanté desde que llegué en el 2015", admitió el mediocampista que en julio de 2013 fue anunciado en préstamo a las filas San José Earthquakes de la MLS.

Jaime Alas admite que volver al fútbol salvadoreño lo ve poco probable en la actualidad, aunque luego de hacer una pausa confesó que "retornar al fútbol salvadoreño por ahora es difícil, el deseo de jugar allá está latente, las puertas siempre están abiertas, cumpliré 31 años y sería bonito jugar de nuevo en El Salvador, posiblemente para buscar mi retiro, desde que estuve en FAS en el 2014 no he sumado minutos en El Salvador pero lastimosamente la dirigencia de FAS me trató mal, salí molesto de allí" confesó el jugador.

"Fue complicado en lo futbolístico aunque la afición de FAS conmigo se portó de maravilla, la dirigencia de FAS me quedó debiendo dinero, no me gusta pelear y mejor opté en firmar con Municipal pese a que tenía aún seis meses más de contrato y al final hacerme la idea que ese dinero lo tengo por perdido, fueron dos meses de salario que me quedaron debiendo, nos peleamos con la dirigencia y me quedó de experiencia por lo que veo difícil volver a jugar con FAS", aseguró.