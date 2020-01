Jaime Alas: "Tenemos que cuidar la ventaja sobre Canadá"

El cierre de 2019 fue de ensueño para el volante salvadoreño Jaime Alas en las filas del Municipal, de Guatemala. El mediocampista fue parte del plantel que ganó la corona 31 para los edilicios en el balompié chapín, a finales del mes pasado.

Con ese logro, el cuscatleco se afinca más en el conjunto escarlata, tras cuatro años de permanencia en el club. Tras ganar la corona, Alas habló con EL GRÁFICO sobre todo, incluyendo la selección mayor, que busca el pase a la Hexagonal final de CONCACAF, en junio de este año.

Ganó su segundo título con Municipal. ¿Qué puede decir sobre la confianza que le dio el equipo desde 2015?

Es un privilegio jugar en un equipo grande como Municipal. La gente, en Guatemala, mete presión. Si vos te das cuenta, en este equipo la gente siempre quiere el título, no primeros lugares. Ser capitán en este equipo es un privilegio, un orgullo; desde el 2015 estoy acá y jugar acá requiere mucho sacrificio y entrega. Este es un club grande de Centroamérica.

¿Cómo se puede resumir su estancia en selección nacional en 2019?

Fue un año en el que estuve en la mayoría de ocasiones. Estuve en Copa Oro, en el torneo clasificatorio a Copa Oro y otros. Volví a la selección en noviembre pasado, contento, porque la selección es una vitrina y gracias a Dios se clasificó a la Liga A y nos volvimos a meter a la Hexagonal de CONCACAF. Es un privilegio estar dentro de los primeros seis países de la región. Tenemos que respetar y cuidar ese privilegio de estar ahí.

¿Le alcanzarán a El Salvador los 15 puntos de ventaja sobre Canadá en el ránking para quedarse con el puesto a la Hexagonal?

Sabemos que este 2020 a a ser mucho más competitivo. Quedan dos fechas FIFA hasta antes de junio 2020 (cuando se definirán los seis países que irán a la Hexagonal) y estar ahí es un privilegio para nosotros. Este año va a ser clave y tenemos que estar conscientes de que nos estamos jugando todo.



¿Por qué tuvo que aclarar en noviembre de 2019 que usted nunca le dijo no a la selección, que siempre estuvo dispuesto?

Es que salió mi nombre. Se dijo que otros compañeros y yo no queríamos estar en la selección y la verdad eso lo deja triste a uno, porque la afición se mete con uno. Sé que he jugado eliminatorias, por la selección pude ir a jugar al extranjero; para uno, la selección es un privilegio. Pero yo aclaré todo y estoy contento de volver.

¿Qué piensa del amistoso-entreno que jugará la selección este 19 de enero contra Islandia en Los Ángeles?

Tenemos que tomar precaución, como hablamos con algunos compañeros, cuidar esos 15 puntos de ventaja sobre Canadá. Ya Canadá nos pasó en octubre pasado y ahora tenemos una ventaja de 15 puntos, que nadie nos los ha regalado.

"Canadá está ahí y se juega todo por estar en la Hexagonal, al igual que nosotros".

Usted es en este momento el jugador en activo con más apariciones con la selección (74). ¿Qué le deja eso?

Como dije antes, es una vitrina. Pueda que esta sea mi última eliminatoria, hay que aprovechar. Si el llamado está, hay que aprovecharlo siempre. Todos queremos estar en la Hexagonal y pelear por un cupo. Es lo que la afición quiere y nos jugamos tres cupos de seis.

¿Como jugadores, han asimilado el discurso del seleccionador actual, Carlos de los Cobos?

La verdad es que la idea del profesor es la misma de la 2010, nunca la va a cambiar. Hay gente que quizá no entiende eso, pero él lo manifiesta de esa manera de no cambiar su idea, discurso, forma de jugar, forma de pensar. Y como también nos dijo, la silbatina de la gente siempre va a estar. A la gente siempre la voy a respetar, porque va a apoyarnos.

"Si vos has visto la alineaciones, quizá siempre se va a jugar con un punta y eso hay que respetarlo, él nos dice que jugará como viene jugando".

¿Es cierto que en algún momento hubo divisiones en el camerino de la selección?

Mucha gente pensaba que había grupos, que había jugadores que ya no querían al profesor De los Cobos. Hubo gente que dijo que había seis jugadores que estábamos haciéndole 'la camita' al profesor. También había gente que cuestionaba la llegada de Rodolfo Zelaya a la selección, pero ahora todo está normal. Yo siempre me llevo bien con Zelaya. Él es una gran persona y sabemos que Fito es un gran delantero, necesitamos de todos. Ahora, repito, el ambiente está normal.

¿Cómo le cayó al grupo el regreso de Zelaya?

Hubo rumores de gente que decía que la llegada de Fito a la selección nos había caído mal. Hubo gente que decía que después de esa llegada, la selección ya no era la misma. Pero Fito en su momento es un jugador que nos puede ayudar, es uno de los mejores delanteros de El Salvador.

"Espero que Zelaya pueda tomar ese agregado en este 2020, él ya jugó una Hexagonal y nos puede ayudar".

En septiembre de 2019, Nelson Bonilla le pide a De los Cobos que no lo llame más a la selección. ¿Cómo tomaron eso como grupo?

Para mí, Bonilla es de los mejores amigos que tengo en la selección, sé que él puede volver a la selección. Si nosotros, los amigos de él, hablamos con él, quizá él volviera. Sé que él puede hacer un viaje largo y siempre va a venir. Es un gran delantero, lo conozco y le digo que piense en la decisión que ha tomado.

¿Le pidió a Bonilla que reconsidere la decisión?

Sí. Es un gran delantero y también a él lo necesitamos. En El Salvador, ahora están escasos los delanteros. Hay gente que está pidiendo a Brayan Gil, pero no lo he visto jugar. Si es para bien de la selección, pues bienvenido sea.