Jaime Alas cuenta su difícil año en Guatemala

El volante salvadoreño Jaime Alas se quedará en las filas de Municipal de Guatemala. Estuvo cerca de irse al balompié peruano, pero al final se quedará.

Lleva ya tres años con los de la municipalidad capitalina y espera que en el Clausura 2019 chapín se puedan revertir las complicaciones de 2018, año en que los rojos no lograron títulos.

¿Cómo fue para usted este año en las filas de Municipal, de Guatemala?

Pues ha sido un año difícil para el equipo. Nosotros, como equipo grande, tenemos que estar en las finales, pero bueno, no se dio. Sabemos que este año fue un fracaso por no poder clasificar a las liguillas. Sabemos que la gente está un poco dolida. Este ha sido un año difícil. No fue el año que nosotros queríamos. Queríamos estar en una final, pero no se nos dio. Pero la reflexión la podemos dejar a un lado y ahora pensar en el torneo que viene.

¿Comprometidos desde el inicio de pretemporada para revertir la situación de su equipo?

Sabemos que somos un equipo grande en el que estamos bien. Acá no te quejás de nada en lo económico. Sabemos que solo nosotros podemos revertir esto.

¿La llegada del timonel argentino Horacio Cordero le dio un poco de confianza?

Conozco a Horacio y él me conoce. Es un entrenador que te motiva. Tenemos que demostrar dentro de la cancha. Tenemos que hacer un buen torneo. Ya tengo cuatro años acá y ojalá que en este torneo se revierta todo lo que el equipo sufrió este año. Para mí fue una decepción. Tenemos que volver al Municipal de antes.

¿Qué le dejó a usted ser compañero de los mundialistas panameños como Felipe Baloy y Blas Pérez en el primer torneo de 2018?

Sabemos que son jugadores de mucha experiencia. Son figuras en sus países. Los conocí. No les fue bien acá, pero eso no tiene nada que ver con los buenos jugadores que son. La gente esperaba más de ellos, pero no se les pudo dar. No me quejo, me llevé con ellos y me dejaron un lindo recuerdo.

¿Qué sensación le dejó el título de River Plate en Libertadores?

Bueno esos son partidos que le dejan mucha enseñanza. Fue un partido agradable. Sabemos que los dos equipos finalistas (River y Boca Juniors) son dos grandes equipos. Yo disfruté esa final. Estuve cuatro años en las fuerzas básicas de River y pone feliz que haya ganado esa final. Luego, River se quedó en el camino en el Mundial de Clubes por penaltis. Sabemos que ese es un torneo difícil. Equipos que vos no conocés siempre te van a complicar.

¿Celebró el título de la Libertadores?

Lo normal. Estuve ahí ahí, pero lo celebré normal.