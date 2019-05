Jaime Alas descarta irse del Municipal de Guatemala

Para el Rojos de Municipal ya son tres torneos consecutivos de no dar un salto de calidad en su Liga en Guatemala. No alcanza tener la fama de ser, junto a Comunicaciones, el equipo con más títulos locales (30).

En el 2018 fracasó al no alcanzar liguilla pero en este semestre prometía mucho, aunque aflojó en el cierre de fase regular y el fin de semana quedó eliminado por Malacateco por la ventaja del gol de visita en su llave de liguilla, tras 3-3 en el global.

Este martes, el capitán del equipo, el salvadoreño Jaime Alas, dio la cara ante los medios de comunicación. Su equipo sufriría una reestructuración. Solo el lunes, la junta directiva tuvo una encerrona con el entrenador Horacio Cordero.

Alas explicó que a Rojos se le exige siempre porque es un club grande: ''Lastimosamene no pudimos conseguir lo que nosotros queríamos, pasar a la siguiente fase y clasificar a una final. Es complicada para nosotros esta situación, somos un club grande y tenemos que aspirar a salir campeones".

"El club está pensando en reestructurarse de nuevo y ahora esperamos que el próximo torneo arranquemos de la mejor manera".

"Siempre que se termina un campeonato y depende del lugar que quedes, la junta directiva toma las decisiones y uno tiene que estar tranquilo'', agregó Alas.

El salvadoreño no ocultó su deseo por continuar vestido de escarlata. Desde 2015 está en la institución y, en ese período, ganó un título y en tres ediciones llegó hasta la final.

"Tengo contrato pero a esperar y ver qué pasa. Cuando termina un torneo uno siempre tiene expectativas. Yo quiero seguir, me siento contento, motivado acá, la gente me quiere y mi familia está contenta pero el futbolista puede cambiar de forma que uno no lo piensa'', mencionó.

Su presente es la selección nacional. ''Ahora que se viene Copa Oro, estoy convocado en la selección, se vienen amistosos y hay que seguir con el ritmo que uno siempre trae. La selección es una vitrina, hay que hacer un buen torneo y también buenos amistosos contra Japón y Haití, hay que aprovecharlos'', valoró.

"Lastimosamente no pudimos conseguir lo que nosotros queríamos, pasar a la siguiente fase y clasificar a la final": Jaime Alas pic.twitter.com/h4DxcDmdGM — Corazón Escarlata (@CorazonEscarlat) 14 de mayo de 2019