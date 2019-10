Jaime Alas habló tras su ausencia con selección mayor

Un jugador que tenía expectativas para regresar a la selección era Jaime Alas, capitán del club Rojos del Municipal de Guatemala. Sin embargo, el pasado miércoles sufrió un pequeño desgarro en el músculo del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Ha jugado en seis de los 10 partidos del año. Su última participación fue por Copa Oro. En una entrevista con Deportes Grupo LPG, habló de su ausencia en la convocatoria y qué expectativas tiene de los partidos ante Montserrat y Santa Lucía.

¿Cómo te encuentras luego de lesionarte el miércoles pasado con Rojos del Municipal?

Difícil este momento para mí porque venía jugando bien y ahora que el equipo anda líder hemos agarrado confianza, pero Dios sabes cómo lleva todo.

La semana anterior, Carlos de los Cobos confirmó tu convocatoria. ¿Cómo has tomado perderte los juegos de Liga de Naciones por lesión?

Fue duro para mí no estar. Siempre he creído que la selección es una bendición pues fue mi vitrina para salir al extranjero. Y por la selección me he mantenido aún afuera del país y nunca le diré no.

¿Cómo asimilaste no entrar en la lista en los partidos de septiembre?

Yo estaba tranquilo, soy maduro como profesional. Yo tenía convocatoria y todo pero no sé qué pasó, pero tranquilo.

¿Cómo estás viendo esta fase de grupos en la Liga de Naciones, donde El Salvador no es líder porque perdió ya un partido?

Sabemos que nada es fácil, todos los equipos de la Liga de Naciones van a querer ganar y sacar puntos pero nosotros somos una selección con más rodaje y eso tenemos que demostrarlo. Hay que sacar los seis puntos, los necesitamos.

Del último juego ante Dominicana, ¿qué sensaciones te dejó la Selección? Esta derrota afectó porque le restó puntos en el ránking FIFA.

No pude ver el partido acá en Guatemala porque no fue transmitido, pero estuve pendiente por las noticias y redes sociales. Fue doloroso saber que se perdió por todo lo que representa en la clasificación a Copa Oro y ránking FIFA pero en estos dos juegos en el Caribe tenemos que salir a ganar.

¿Qué te parece que haya retornado a selección Fito Zelaya, a quién se le está apoyando pese a la falta de minutos en la MLS?

A Fito lo conozco en eliminatorias anteriores, he pasado y he estado en procesos con él. Lo considero una buena persona, un gran jugador y sé que es difícil cuando no jugás porque pierdes ritmo. Él sabe que la selección puede ser un plus para hacer lo que sabe y espero que haga diferencia y ganemos en el Caribe.