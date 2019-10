Jaime Alas vuelve a convocatoria de la selección

Después de la Copa Oro 2019, Jaime Alas fue una de las ausencias en los legionarios que fueron llamados en septiembre para los primeros duelos de Liga de Naciones.

Alas se centró en el torneo local en Guatemala, liderando a Rojos del Municipal que se ha posicionado en las primeras posiciones.

Durante el cierre del microciclo de trabajo en la Selección Nacional, el técnico Carlos De los Cobos mencionó que lo ha incluido en la lista de convocados para los partidos contra Montserrat y Santa Lucía. Dos días antes adelantó también que retornaría a una convocatoria Juan Barahona, lateral izquierdo de Sacramento Republic de la USL de Estados Unidos.

''No hay muchas novedades, perdemos a Andrés ''Ruso'' Flores, quien tuvo un acciente en un partido de Portland Timbers, con un problema de fractura en su cara peo viene Denis (Pineda), Jaime (Alas) se incorpora porque es un valor importante para nosotros'', apuntó.

Sobre Rodolfo Zelaya espera contar con él desde el viernes porque se pretende realizar un trabajo específico previo a la convocatoria de la próxima semana.

''Fito estará por llegar para poder trabajar dos días antes de que inicie nuestro siguiente microciclo, vamos a estar con un grupo que considero tiene condiciones suficientes para sacar dos buenos resultados en el Caribe'', dijo De los Cobos.

MAXIMIZÓ EL TIEMPO

A simple vista, la Selecta trabajó a medias porque sólo dispuso de 11 jugadores por tres días, ya que Zelaya tuvo un problema amiliar que le impidió reportarse desde el lunes y Santos Ortiz tuvo que regresar con Águila para ser tratado de un golpe en su pie derecho.

De los Cobos explicó que se aprovechó el tiempo. ''Siempre he dicho volver a reunirme con los muchachos a trabajar es muy positivo. Es un grupo renovado, no fueron muchos, tenemos 11 jugadores porque no se podía contar con los legionarios y con los de Alianza lógicamente pero se cumplió con los objetivos, desarrollando una idea que queremos implementar en los partidos que jugaremos en el Caribe y la disposición del grupo es positiva. Hemos estado definiendo la táctica de cómo podremos pararnos y darle seguimiento a la técnica del grupo y al trabajo físico del profesor (Fernando) Guerra'', mencionó.

Tuvo palabras de elogio sobre Wilfredo Cienfuegos, quien es el único jugador que no había trabajado antes con él en Selección. ''A este microciclo regresaron tres jugadores (Ibsen Castro, Jorge Morán y Raúl Renderos) pero el único que está por primera vez es Cienfuegos. Este chico (Wilfredo) tiene algunos conceptos que tiene que mejorar en el juego pero tiene condiciones, es explosivo, potente y rápido. Queremos sacarle provecho a sus virtudes''.

En cuanto a cómo estará la agenda la próxima semana, De los Cobos dijo: ''Tendremos doble turno lunes y martes, el miércoles sólo una sesión por la mañana para viajar a Miami y dormir allí. El jueves llegaremos a Montserrat. El plantel que viaja es de 20 jugadores''.