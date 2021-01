Jaime Alas y el Municipal esperan fecha y rival para semifinales

El Municipal, equipo en el que milita Jaime Alas; el Xelajú, que dirige el guatemalteco Marco Antonio Morales, y el Guastatoya, del uruguayo William Coito, están clasificados a las semifinales del torneo de Apertura 2020 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, pero las fechas para los partidos de ida y vuelta por ahora son inciertas por la covid-19.

En el caso del Municipal de Jaime Alas se clasificó con solvencia al ganar con global de 6-2 al Iztapa del entrenador Ramiro Cepeda, pero aún no tiene confirmado su rival.

Para completar la llave de semis falta el cuarto equipo clasificado, que saldrá del ganador del duelo entre Comunicaciones y Antigua. La llave está empatada sin goles pero el partido de vuelta fue suspendido temporalmente debido a que nueve jugadores de Antigua dieron positivo de la covid-9.

La Liga Nacional de Fútbol espera la recuperación de los enfermos, que se hallan en cuarentena y reprogramó el encuentro para el domingo 17 de enero en el que Comunicaciones, que dirige el argentino Mauricio Tapia, será local en la capital guatemalteca. Este partido será a puerta cerrada.

De pasar Comunicaciones se medirá contra Xelajú, pero si se clasifica Antigua, su rival sería el Municipal.

En el caso de Jaime Alas suma 1,494 minutos en 17 partidos. También registra un gol en su cuenta personal y es uno de los titulares habituales del técnico Sebastián Bini.

El técnico del Municipal valoró la situación. "Poquito triste por no seguir con el ritmo de juego que veníamos, todos entendemos lo que está sucediendo, pero no quita un poquito el ritmo y eso es una lástima. Creo que fue un muy buen torneo para nosotros, salimos primero y tuvimos que jugar esta serie que no era habitual en el fútbol nacional, muy contento porque tuvimos niveles muy altos en los jugadores. Ahora es otro torneo, el equipo viene en crecimiento y podemos mejorar", dijo.