Jaime Alas y su noble gesto con una aficionada de Guatemala

Este fin de semana en el fútbol de Guatemala hubo un gesto extracancha que se robó los aplausos y demostró el agradecimiento de Jaime Alas a la afición del Municipal, equipo chapín del que ya se volvió un símbolo.

Alas regaló su camiseta a una aficionada fiel del equipo rojo, quien una semana antes llevó un cartel al juego ante Siquinalá pidiéndole a uno de los capitanes del equipo, y también seleccionado cuscatleco, que le regalara su camiseta.

"Fue algo muy lindo porque a la señora la veía en el estadio y justo en el partido con Siquinalá ella llevó ese cartel y me admiró mucho, porque es una señora de edad (avanzada) y es fanática del equipo y fue así que la busqué en las redes", comentó Jaime a Deportes Grupo LPG.

La pancarta en cuestión decía: "Jaime Alas, soy tu admiradora. Quiero tu camiseta". Una semana después, y tras prometerlo en redes sociales, el zurdo de la Azul mayor y uno de los legionarios que más tiempo lleva en Guate cumplió.

La fiel fanática de Jaime Alas le pidió la camiseta la semana pasada. /FOTO: CORTESÍA.

En el último juego como local, ante el Cotzumalguapa, Jaime se tomó el tiempo para acercarse al sector popular del estadio El Trébol y entregó su playera a su admiradora.

"Justo me escribió en el Facebook, charlamos, le dije que le daría la camisola y gracias a Dios se cumplió el sueño y muy contento, porque sé que es una aficionada más que llega a alentarnos en todas las jornadas. Y ella también se fue contenta con la camiseta", recordó Jaime desde Guatemala.

El zurdo de la selección salvadoreña no dudó en darle su camiseta a la fiel hincha. /FOTO: CORTESÍA.

La expectativa por el regalo fue tal que la hija de la fiel fanática del Rojo, Jeny, abrió una cuenta en Twitter para enterarse de los precios y horario del juego de Municipal de este fin de semana. En su cuenta, comentó con dos horas de antelación que ya estaba en el recinto de los capitalinos para recibir el regalo.

"Me causó admiración todo el cariño que me tienen en la institución, el aficionado me transmite mucho respeto y gracias a Dios me siento contento, eso te da confianza para demostrarlo dentro de la cancha. Cumplí ese sueño (regalo) y espero cumplir muchos más", expresó un agradecido Jaime Alas, quien es ya un referente para los guatemaltecos.