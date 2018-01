Jaime Sierra ya tiene el aval de Escudero

El delantero colombiano Jaime Sierra llegó a San Miguel por recomendación de su compatriota José Andrés Ramírez, nuevo zaguero central del Águila. Arribó el viernes pasado y desde entonces ya suma seis días de trabajo en el plantel negronaranja.

Su objetivo es fichar por el equipo migueleño y abrir una nueva página en su carrera, luego de militar el campeonato pasado en el Once Caldas de la primera división colombiana. Por el momento, nada más cuenta con el aval del cuerpo técnico.

"Las cosas van bien. A pesar de que llevo poco tiempo, el profe ha manifestado que puedo servirle. Esperemos esta semana de dé esa confirmación. Quiero aportarle al equipo, he encontrado un buen grupo y ojalá me pueda quedar", expresó el delantero

Sierra manifestó que cuenta con las condiciones necesarias para quedarse en el cuadro emplumado, por lo que aseguró que espera definir su situación a más tardar este jueves.

"Por intermedio del otro colombiano que está acá, José Ramírez, me manifestaron que necesitan un delantero, un jugador de ataque, y bueno, yo estaba disponible, trabajando en Colombia", explicó el sudamericano.

El atacante cafetero sostuvo que un aspecto que le motiva para quedarse es que el nivel del fútbol salvadoreño no tiene nada que ver con lo que pensaba, antes de llegar por primera vez al país.

"Sabía muy poco de acá, pero me he encontrado con un fútbol muy competitivo. Lo que pude ver el sábado no es como dicen, que por Centroamérica se juega poco. La verdad vi un nivel técnico bueno y se corre bastante y ojalá pueda quedarme", concluyó Sierra.