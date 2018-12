Jairo Henríquez tenía dos años de no marcar un gol

Jairo Mauricio Henríquez, extremo derecho del Santa Tecla, quebró ayer ante el Águila su prolongada sequía sin marcar gol en la liga mayor, al firmar al 86’ el 1-3 a favor del plantel verdiazul, en el juego de ida de la fase semifinal del Apertura 2018.

El Santa Tecla ganó al final por 2-3 para dar un paso importante a su quinta final de liga de manera consecutiva.

Henríquez logró conectar con su cabeza un perfecto centro desde la banda derecha de Wilma Torres para sentenciar el partido jugado en el estadio Juan Francisco Barraza. El gol lo celebró de manera peculiar con una singular “limpia”, luego de sumar más de dos años sin saborear esa sensación de anotar gol

“El último gol fue jugando con FAS en cuartos de final ante Águila en 2016. Gracias a Dios anoté en esta instancia y a partir de este momento espero correr con mayor suerte y poder anotar más goles en el futuro”, aseguró el futbolista de 25 años.

Henríquez ha marcado solo cuatro goles en 123 partidos de liga en primera división.

DEJÓ LA FRUSTRACIÓN

“Ha sido un largo torneo donde no había logrado anotar. Es frustrante por mi posición, pero gracias a Dios lo logré en una instancia tan importante para mi equipo”, acotó.

Henríquez no deja cerrada la serie de semifinales ante los aguiluchos al destacar que “pese al marcador a favor y de visita, considero que aún la serie ante Águila no está sentenciada. Es difícil decirlo, este partido ha sido clave y en casa debemos jugar mejor, no confiarnos ante Águila y lo mejor es que sabemos todos que el juego del domingo será más disputado que éste en el Barraza”.