Jamaica: "La última vez, la afición jugó a favor de El Salvador" 

Sin levantar mucho la voz, sereno y con tranquilidad, el técnico de Jamaica Theodore Whitmore consideró que ahora el partido contra El Salvador es muy distinto a lo que pasó hace unos meses en la Liga de Naciones que significó el boleto para la Azul y Blanco a la siguiente ronda.



Jamaica parece jugar al despiste. En esta ocasión volvieron a evitar el entrenamiento a puertas abiertas y cambiaron su itinerario por lo que no hubo acceso a su última práctica. Pese a esto el técnico rival considera que no pueden compararse las formas en las que se juegan este partido.



De hecho el estratega considera que es distinto porque "en aquella ocasión En Salvador jugó con el público a su favor y nosotros cometimos errores en el segundo tiempo. Eso fue lo que hizo la diferencia".



Sin embargo Whitmore parece ignorar que buena parte de la afición mañana será a favor de la azul y blanco. Incluso la taquilla está agotada y todo parece indicar que habrá casa llena para el segundo partido del grupo C.



"No tuvimos la oportunidad de ver el partido de El Salvador contra Curazao pero sabemos que es una selección que juega bien. Tienen un buen juego y a jugadores de gran calidad en su alineación", dijo el técnico de los Reggae Boyz.



Además agregó que el equipo es distinto al de la última derrota y demostraron que están concentrados en el campeonato luego de vencer 3-2 a Honduras en casa.



"Cada partido es distinto y nosotros confiamos en las cualidades de nuestros jugadores. Ante Honduras hicimos un buen partido y queremos volver a demostrar las capacidades con las que cuenta este equipo", sentenció Whitmore.

Lee también