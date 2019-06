Jamaica empata y El Salvador debe sumar ante Honduras para ir a cuartos de Copa Oro

Un gol tempranero de Shamar Nicholson daba a Jamaica el triunfo y a la vez el boleto a los Reggae Boyz y a El Salvador a la ronda de cuartos de final de la Copa Oro 2019, este martes, en el estadio Banc Of California de Los Ángeles.

Pero en los minutos finales, Jurien Gaari sacó un riflazo que derrotó a Andre Blake y puso la igualada, dejando momentáneamente a Jamaica como líder con cinco puntos e igualados a los curazoleños y salvadoreños con cuatro unidades, en la segunda plaza.

La selección del entrenador Remko Bicentini rescató un punto en el cierre del grupo C con un golazo desde fuera del área de Jurien Gaari para el grito de todo Curazao que le mantenía con vida.

Al minuto cinco fue la primera de Jamaica. Un centro por derecha permitió que Shamar Nicholson rematara sin marca pero el disparo fuera desviado por un defensa de Curazao. No pasó ni un minuto cuando Jamaica volvió a tener ocasiones con un cabezazo de Damion Lowe que picó en el campo y rebotó por encima de la portería defendida por Eloy Room.

Doce minutos y una más para Jamaica y su superioridad ofensiva. de nuevo Nicholson obligó a la intervención de Room que en dos tiempos evitó el tanto pero no puedo hacerlo apenas un minuto después cuando el número 11 mandó la pelota al fondo de la red luego de un rebote en el área.

Jurien Garari quiso sorprender en la primera llegada de Curazao al minuto 20 con un centro con dirección a portería que evitó Andre Blake y que por poco complica las cosas para los Reggae Boys.

POCAS OCASIONES

La selección de Curazao no de desordenaba pero no le alcanzaba. Estaba bien en sus líneas y replegado en la marca tal como lo ha demostrado de la mano de Remko Bicentini pero no era suficiente para generar llegada ante una selección que tácticamente era superior.

Jamaica salió ofensivamente mejor en el segundo tiempo y al minuto el volante Devon Williams puso a prueba una vez más los reflejos de Room que mandó el disparo al tiro de esquina y seguía el acecho de los dirigidos por Theodore Whitmore.

Pero en el descuento Curazao anotó el empate.

EL PANORAMA

Jamaica falló y encajó un gol con drama en los instantes finales, pero mantuvo el liderato provisional del grupo C, al llegar a cinco puntos y a la espera de lo que haga El Salvador.

Los nacionales, aún sin boleto a cuartos y momentáneamente en el segundo puesto (con cuatro puntos), debe al menos empatar con Honduras, ya que una derrota dejaría a Curazao con mejor diferencia goleadora que los salvadoreños.

FINAL: JAMAICA 1-1 CURAZAO

Jamaica tuvo en dos ocasiones el 1-0, ambos con dos toques de cabeza: el primero fue desviado por un zaguero en el primer poste y el segundo fue un pique que se elevó de la meta de Eloy Room. Lo sufrió Curazao.

Dominio completo de los jamaicanos en los momentos iniciales, y a los 12 minutos obligaron al cancerbero Room a intervenir ante un remate de frente al marco. Pero fue a los 13 cuando llegó el primero del partido, nuevamente con un remate raso y producto de una volea desviada por Shamar Nicholson.

#CopaOro



¡GOOOOOOOOOL DE JAMAICA!



Shamar Nicholson abre el marcador para los 'Reggae Boyz'.



���� Jamaica 1-0 Curacao ����



⏱ 14'



EN VIVO

— Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 26 de junio de 2019

Pero luego fue el turno de golpear de los azulones, que de no ser por una atajada felina de Andre Blake igualaban el marcador. Un disparo desde banda derecha se colaba en el segundo poste del meta jamaicano, pero este llegó a una mano en el último esfuerzo.

Se emparejó el partido a medida avanzó la primera parte y los curazoleños ya no dieron las facilidades otorgadas a los Reggae Boyz en los minutos iniciales. Se fueron con el 1-0 en el electrónico y todo por decidir en la segunda mitad.

Para el complemento, los caribeños volvieron a poner el pie en el acelerador, pero carecieron de puntería, como lo evidenció Nicholson con un testarazo sin marca, en el incluso no tuvo que saltar, pero que voló sobre el marco de Room.

#CopaOroXel4



Nicholson cerca de poner el segundo para Jamaica.



���� Jamaica 1-0 Curacao ����



60'⏱



EN VIVO

— Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 26 de junio de 2019

Los curazoleños, al 68' se salvaron de una expulsión tras una dura entrada por detrás de Antonia sobre Lowe, la cual el árbitro solo marcó con amonestación. De inmediato, el DT Remko Bicentini hizo el cambio y sustituyó a Antonia, para evitar una posible tarjeta roja.

Siguió fallando y perdonando Jamaica, nuevamente con un remate frente a portería de Nicholson, que evaporó sus méritos como atacante y como autor del 1-0 con varias ocasiones en las que no supo definir, a falta de 10 minutos.

Pero Curazao anotó a los 90+3 y puso la igualada, dejando el grupo momentáneamente con un empate en el segundo lugar entre curazoleños y salvadoreños, ambos con cuatro puntos.

Deportes Grupo LPG estuvo presente en el estadio, con los enviados especiales Josué Valiente y Violeta Martínez.

#CopaOro | Ya estamos listos desde el Banc Of California Stadium junto a @violettmartinez para la doble jornada entre Jamaica - Curazao y El Salvador - Honduras. @elgraficionado. pic.twitter.com/3E3Gl06v8F — Josué Valiente (@JosueValiente47) 25 de junio de 2019