"Jamás vuelvo a poner un pie en El Vencedor"

El domingo pasado Giovani Trigueros logró el ascenso a primera división con El Vencedor. Después de vencer a San Pablo en penaltis, Trigueros esperaba que la dirigencia del plantel le diera la oportunidad de dirigir en liga de privilegio, tras haber llevado al equipo al circuito mayor. Pero los planes de esa directiva son otros.

Víctor Coreas fue elegido nuevo timonel del conjunto tabudo, solo una semana después de que Trigueros lograra el ascenso. De esa decisión, Trigueros habló con Grupo LPG. El extécnico indicó que mientras no le paguen montos pendientes no firmará finiquito, requerido para inscribir a Coreas.

¿Qué opina de que no se dará continuidad a su trabajo en las filas de Vencedor?

Yo ya no puedo hacer nada. No voy a continuar, pero eso sí, mientras no me paguen no voy a firmar documento (necesario para inscribir a Víctor Coreas). Nunca me dieron conos, vallas. El trabajo físico y técnico yo lo hice, con propiedad. Nadie hizo lo que yo hice en ese equipo. Entonces que les quede claro. Ya me cansé de estar creyendo en personas como el señor Modesto Torres, otro sinverguenza. Entonces, hasta que no me paguen mi premio, acordado de forma verbal, y un mes de salario pendiente, yo no voy a firmarle nada a la junta directiva. Estoy encachimbado, porque todos los de la dirigencia son unos mal agradecidos. Hay gente que me jugó dos caras y yo no soy ningún pendejo. Tal vez podré tener la cara, pero no soy.



¿Por que cree que de manera repentina la dirigencia de Vencedor lo deja fuera del banquillo de cara al primer torneo del equipo en primera categoría?

Ahí hay gente que yo la tenía en el lomo. He tenido detractores en Santa Entonces, engatuzaron a la directiva. Creo que son inmaduros, injustos y deshonestos. Eso es lo que son. Repito, sin no tengo todo mi dinero, yo no les firmo ningún papel a los directivos, así me eche de enemigo a quien sea. No tengo ni la más mínima necesidad de tener un amigo en esa junta directiva.



¿Podemos inferir que acá está cerrando toda posibilidad de volver en otra ocasión al equipo tabudo?

Jamás vuelvo a poner un pie en El Vencedor ni en Santa Elena. Tal vez solo lo haga para ir a traer mis cosas y el dinero que me deben, pero poner un pie de nuevo en Santa Elena, jamás.

¿Qué le queda de esta experiencia en las filas de El Vencedor, equipo al que deja en primera categoría?

La experiencia que me queda es haber encontrado un grupo de muchachos que estaba en el anonimato y calidad de jóvenes que pueden estar en la liga mayor. El nuevo técnico será el que vea qué es lo que necesita. Víctor Coreas sabrá. Con ellos fuimos compañeros. Tengo una amistad con la familia Coreas. Mi experiencia negativa fue haber confiado en tanta gente. No es posible.

Ahora voy a ser más desconfiado y cuidadoso al tratar con el dirigente. porque no agradece cuando uno hace el esfuerzo, porque ese equipo estaba en el anonimato. Yo hice un esfuerzo viajando todos los días y que me paguen de esta manera no es justo. Estoy molesto, la verdad. Pero Dios sabrá dónde me va a poner. No voy a agarrar chirria ni cólera. Lo que habla y seguirá hablando por mí será mi trabajo. Tal vez no soy el mejor, pero creo que estoy en el camino correcto. Te soy honesto, me decepción haber trabajado con esa gente de Santa Elena. Hubo algunos que siempre estuvieron esperado que yo fracasara. Entonces, ahí les queda el equipo y ojalá no vayan a ser aves de paso.

¿Se mantiene en la idea de que con el ascenso de El Vencedor se reivindicó el fútbol de Usulután, luego de que Firpo se fuera a segunda en el Clausura 2019?

Sí, pero jamás ese equipo va a poner los créditos que Firpo puso. Va a jugar en Usulután porque no tienen ni cancha. En ese pedazo de cancha que tiene Vencedor no creo que les avalen jugar. Usulután va a tener a ese equipo, porque no creo que haya otro espacio. Considero que El Vencedor vaya a tener los laureles que tuvo Luis Ángel Firpo, ni a los pies le va a llegar, no creo que lo alcance.