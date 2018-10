James Rodríguez podría reencontrarse con Cristiano Ronaldo

El futbolista internacional con Colombia e integrante del Bayern Múnich, James Rodríguez, no está a gusto en el equipo bávaro, como lo ha manifestado en varias ocasiones.

Su mal momento en Alemania, donde es suplente constantemente en el equipo que dirige Niko Kovac, ha llamado la atención del Juventus de Turín, equipo italiano que considera ficharlo.

De acuerdo al diario Marca, el director ejecutivo del Juventus, Fabio Paratici, recomendó al equipo blanquinegro que fichen al mediocampista suramericano de cara a la próxima campaña.

Pero una eventual llegada de James a "la Juve", en donde coincidiría con el ex del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, implica dos cosas que deben suceder.

Primero, que el Bayern Múnich no ejerza la cláusula de compra que tiene sobre el cafetero, que llegó cedido hace dos temporadas procedente del Real Madrid.

Segundo, que en caso de que los bávaros no lo compren, el Real Madrid no lo quiera más en el club. Es un hecho que si James no se queda en Alemania, debe volver en junio de 2019 al equipo español, que es el dueño de su ficha.

Entonces todo queda en manos del Bayern y, en última instancia, del conjunto blanco, que tendría que vender al mundialista colombiano en Brasil 2014 y Rusia 2018.