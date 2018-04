Javier Lezcano: "Los clásicos tienen un sabor especial"

Una victoria ante FAS es lo que ve el paraguayo, Javier Lezcano. Para el guaraní, ganar un juego denominado clásico es motivante, pero ahora ve la necesidad de ganarlo, enfocado en quedarse con un cuarto lugar, que da prerrogativas en una serie ante el quinto lugar, por cuartos de final.

Para el suramericano, el plantel emplumado es limitado, pero cree que con esfuerzo de todo el grupo, los puntos del juego ante los asociados se pueden quedar en el Juan Francisco Barraza. Lezcano marcó el gol ante los tigrillos en la primera vuelta, en juego disputado en el Óscar Quiteño, de Santa Ana.

¿Qué significa jugar un partido denominado clásico nacional?

Uno espera jugar esos partidos. Esos compromisos siempre se juegan diferente. Sabemos que ahora FAS es un equipo que está en un buen momento. Creo que tendremos que hacer nuestro trabajo de la mejor manera para enfrentarlo. Ahora, ese juego es en casa. Nosotros estaremos bien preparados para eso.

¿Qué sensaciones especiales tiene sobre los otros partidos el poder jugar un clásico nacional?

Para mí, los clásicos tienen un sabor especial por la gente que está pendiente de que equipo gane. Eso nos compromete más en dar lo mejor siempre. Nosotros buscamos ganar esos partidos. Ganar un clásico te ayuda bastante en lo anímico. Creo que va a ser un partido bueno, ya que nosotros hemos hecho buenos partidos en los últimos juegos.

El último clásico tiene un sabor especial para usted porque marcó el gol para el triunfo de Águila por 1-0. ¿Lo recuerda?

Si. Lo importante es que en ese partido todos los compañeros se dieron al 100 por ciento. Eso ayudó bastante. Yo estoy contento por el gol que marqué para la victoria. Para mí, siempre va ser importante que en lo grupal saquemos el resultado positivo.

¿Qué tan clave podría ser este juego ante FAS para las aspiraciones de Águila de poder afianzar el cuarto lugar?

Queremos asegurar esa casilla. Acá lo importante es seguir sumando. FAS es un equipo grande. Ahora está en un buen momento, pero ahora no pensamos en cómo están ellos, sino que en prepararnos bien. Siempre trataremos de trabajar bien para llegar bien a ese partido.

¿Pasan por alto el momento que pasa el rival de turno?

Claro. No estaremos pensando en qué posición están ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros, ya que estamos de local y tenemos que sacar provecho a eso. Dejar los puntos en casa sería de mucha importancia para nosotros.

Lo cierto es que hay un extensa brecha de puntos entre Águila y FAS. ¿Qué se puede decir sobre eso?

FAS viene haciendo un buen trabajo. En estas últimas instancias del torneo, creo que ellos levantaron mucho. Nosotros tuvimos partidos en nuestras manos, pero por equivocaciones nuestras se nos han ido los puntos. Este partido que se viene contra ellos va ser diferente. Lo importante para nosotros sería ir afianzando esa cuarta casilla

¿Cree que esa brecha de puntos entre Águila y FAS no tiene que ver con la calidad que ahora cada plantilla tiene?

No. Nosotros sabemos que tenemos un equipo limitado, pero tenemos buenos jugadores que trabajan cada día para dar lo mejor de sí. Tenemos un buen equipo y creo mucho en mis compañeros. FAS tiene un equipo completo, pero nosotros estamos más fuertes cada día. Queremos llegar a lo más alto. No hallo tanta diferencia en lo futbolístico. Con trabajo, vamos ir mejorando.

¿Se puede hablar de obligación en ambos equipos por ganar los juegos denominados clásicos?

Las aficiones de los equipos van a exigir eso siempre. Ganando esos clásicos están contentos. Hay que jugar con todo ese partido para poder ganar ese partido.