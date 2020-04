Jefferson Polío no va más con Águila

Los días de ser parte del plantel de Águila llegaron a su final para el defensor Jefferson Audri Polío, el jugador que apenas el pasado 13 de abril arribó a sus 24 años y que por diferencias en el tema salarial no logró arreglar por segunda vez su renovación de su contrato con el equipo emplumado.

El futbolista se despidió en una emotiva carta en redes sociales de la afición, jugadores y dirigentes del equipo migueleño luego de seis torneos cortos con el equipo naranja y negro.

"Gracias a Dios, Águila siempre abre sus puertas a sus jugadores cuando se termina el contrato laboral y la verdad se me venció mi contrato de un año que había firmado en el Clausura 2019, había firmado antes mi primer contrato por dos años pero al final no se pudo hacer nada", confirmó el jugador vía telefónica a Deportes LPG desde su hogar en la zona oriental.

"(La dirigencia e Águila) hicieron un acercamiento para poder renovar mi contrato pero no hubo acuerdo en el tema económico", admitió Polío. "Pero ya tenía en mente tomar nuevos aires en otro equipo donde pudiera crecer más en mi carrera", destacó el jugador que proviene de una familia futbolista ligado al Águila ya que en el cuadro migueleño militó con luz propia su tío Juan José "JJ" Polío, aquel polivalente mediocampista nacido también en Santa Elena y que logró coronarse campeón con los emplumados en dos ocasiones, 1972 y 1976.

Luego de confirmar su salida del equipo que dirigirá nuevamente el argentino Hugo Coria, Jefferson Polío confirmó que por ahora debe analizar las tres propuestas que ha recibido para jugar el Apertura 2020.

"Por el momento ya hay puertas abiertas, viendo cuál será la mejor opción más allá de la mejora económica busco también el equipo que me haga crecer, he estado hablando con mi papá quién es mi representante, lo han hecho del 11 Deportivo, hay otro de oriente y también uno de la zona central", aseguró el jugador, quien admitió que "desearía seguir jugando en el oriente del país pero la verdad es que debo buscar con mi papá la mejor opción para crecer en mi carrera, muchos siempre ponemos por delante lo económico pero lo importante es buscar un equipo que te haga crecer", enfatizó. "No hay nada concreto, no tengo nada firmado con otro equipo, agradecido con Dios que las puertas se están abriendo."

Finalmente Polío analizó su paso por el equipo emplumado donde pudo alzar una vez la copa de campeón de liga.

"Creo que mi paso en estos últimos tres años en Águila ha sido una de las experiencias mejores que he tenido en mi carrera, ser campeón con sus colores, un objetivo que se buscaba desde el 2012, ha sido lindo el hecho de llegar a un equipo así y salir de él no con las manos vacías", afirmó.