Jesús Toscanini: "El Salvador le vino bien a mi estilo de juego"

El Jerez de la tercera división de España anunció la contratación del delantero uruguayo Jesús Toscanini, exjugador de los equipos salvadoreños Juventud Independiente, Alianza y Municipal Limeño.

"El Pistolero" se ha consolidado en la tercera máxima competición del fútbol español. Toscanini llegó al balompié europeo hace tres años y medio, cuando fichó por el OPS de Finlandia.

"La verdad que es una oportunidad muy linda que Dios me brinda, hace tres años y medio que llegué a Europa y he sumado muchos minutos, logrando una continuidad en equipos muy lindos", dijo Toscanini sobre lo que significaba este nuevo reto en su carrera.

✅ OFICIAL | ✍�� FICHAJE

Una gran incorporación que esperamos que traiga muchos goles al Manuel Calzado Galván.

Bienvenido @tosca728

���� pic.twitter.com/1oHJgt7uKj — Jerez C.F. (@JerezClubFutbol) July 7, 2020

A sus 32 años, el delantero charrúa lleva 11 goles en Europa, todos con el San Roque Lepe, equipo español de la tercera división de España, donde Toscanini jugó desde el año 2018.



"Pienso que el secreto es mantener la ilusión al igual que en mis inicios. No pienso en la edad que tengo, si mi corazón y el físico siguen sintiendo la pasión por jugar lo voy a seguir haciendo", explicó el ariete.

El jugador cumplirá 16 años de carrera como futbolista profesional y es en El Salvador, donde terminó de formarse como depredador del área tras anotar 29 goles en su paso por los clubes Juventud Independiente, Alianza y Municipal Limeño.

"Lo de los goles es relativo porque en diferentes sitios aparece que mi carrera se inició en 2008 y en realidad debuté en 2004 y faltan goles por contar", añadió.

"En El Salvador me fue bien y le vino bien a mi estilo de juego, ser una referencia de área constante fue importante para mí. La mayor parte del tiempo me sentí valorado en ese país y eso me hacía muy bien para exigirme porque muchos esperaban buen rendimiento de mi parte", agregó sobre la importancia del balompié guanaco en su carrera .



RECUERDOS EN EL SALVADOR

Toscanini no dudó en recordar sus mejores momentos en El Salvador, donde concluyó que vivió momentos muy dulces con el representativo de San Juan Opico, además, recordó que en Alianza fue difícil por el momento en el que vivía el equipo en el ámbito dirigencial.

"Juventud Independiente tiene el primer lugar por todo lo que viví personal y grupalmente; significa mucho porque le tengo un gran cariño a Opico y su afición. Ver fotos o vídeos en ese equipo me genera mucha nostalgia porque ese año todo el pueblo disfrutó mucho de mis goles y del equipo", dijo Toscanini sobre su momento en el equipo opicano.

Sobre su paso por Alianza, Toscanini dijo que el momento que vivía el equipo a nivel dirigencial no le ayudó a dar todo lo que tenía en esa institución. En Limeño dijo que las lesiones le pasaron factura.

"Al Alianza llegué en una época muy complicada en la que se cambiaban de 12 a 15 jugadores por temporada y no fue fácil, aún así también le tuve cariño y respeto a esa gran afición. Con Municipal Limeño quizás fue más complicado porque me lesioné, estuve 20 días fuera y después me enfermé de gravedad y estuve prácticamente todo el torneo recuperándome", dijo.

Toscanini también opinó sobre las deficiencias que tiene el fútbol salvadoreño con respecto a otras ligas del mundo.

"La infraestructura sin dudas es un factor a solucionar de manera urgente, hay equipos que tienen vestuarios que no son dignos de una primera división, eso entre otras cosas. Siento que el futbolista salvadoreño está muy desprotegido y muchas veces los directivos les hacen lo que quieren jugando con la necesidad y porque muchos no defienden sus derechos como deberían por no estar asesorados o por miedo a perder su trabajo", concluyó.