Jhon Machado: "Será mi primera salida de Oriente"

Para el atacante colombiano Jhon Emiro Machado ser por ahora la única alta en las filas de Isidro Metapán lo compromete de lleno para hacer de su tercer equipo en liga mayor su mejor experiencia en su carrera deportiva.

El atacante colombiano fue anunciado por el equipo jaguar el pasado sábado 11 d abril como su primera incorporación para la temporada 2020-2021 y admitió que "para mí es un buen reto y darle gracias a Dios por la oportunidad que me está brindando Isidro Metapán, uno de los equipos grandes en el país, buscaré trabajar fuerte para mostrarme en la cancha", señaló el ex atacante de El Vencedor de Santa Elena quién en el Clausura 2020 jugó los 11 partidos de la primera vuelta y anotó dos goles.

Sobre su llegada al cubil calero, Machado fue sincero al expresar que "Víctor Coreas me llamó y me dijo que quería contar conmigo en su equipo, fue después de finalizar este torneo que hablemos de ese tema, la verdad no dude en aceptar, será la primera vez que trabajaré con él porque tengo muy buenas referencias de él" afirmó.

"Nunca me dijo que no llegara a El Vencedor en el Apertura 2019 para entrenar con su equipo cuando yo estaba en mi proceso de recuperación por la fractura que sufrí jugando para El Vencedor en segunda división y eso no se me olvida, le estoy agradecido al profesor Coreas por la confianza que tuvo conmigo en esos momento y uno ante todo debe ser agradecido con las personas que te ayudan", acotó.

NUEVA EXPERIENCIA

Machado dice que su llegada a Metapán le representa en lo personal la primera ocasión en que jugará para un equipo fuera de la zona oriental del país luego de aportar su fútbol y sus goles con Dragón y El Vencedor en primera división y con el equipo de Santa Elena en segunda división.

"Será la primera vez que jugaré fuera de la zona oriente, agradezco a toda la gente de Santa Elena por apoyarme en las buenas y en las malas, nunca los olvidaré y cuando pueda los visitaré porque soy una persona agradecida por el apoyo que recibí luego de mi lesión, es un bonito recuerdo que me llevo de esa ciudad", admitió el jugador.

"Vivo en Santa Elena y la gente cuando supo que me iría a jugar a Metapán pensaron que los olvidaría y la verdad no es así, acá tengo muchas personas que me aprecian, acá tengo a mi novia llamada Alicia Machado, tiene mi apellido por coincidencia y eso te dice todo", destacó.

Machado dijo que "jugar en Metapán será una experiencia nueva que me tocará vivir esa nueva etapa, comienzo de cero y trataré de hacer las cosas de la mejor manera, tengo tres años de vivir en El Salvador, llegué primero a Dragón en el (Apertura) 2015 procedente de Panamá donde jugaba con el Colón C3 de segunda división, jugué allí una temporada y luego me regrese a mi país hasta que me volvió a traer el profesor Omar Sevilla con El Vencedor en segunda división, fue una gran experiencia la que viví allí", indicó el atacante colombiano quién admite que aún no ha viajado a tierra calera.

"No he ido a Metapán todavía, acá llegó el gerente deportivo de Isidro Metapán a Santa Elena para firmar mis papeles, ellos llegaron hasta acá donde resido y firmé mi nuevo contrato por un año. Me emociona poder jugar en el estadio Calero Suárez, solo he jugado una sola vez en Metapán, lo hice jugando con Dragón en el 2015 junto a mi compatriota Héctor Lemos y con el brasileño Jackson De Oliveira", recordó.