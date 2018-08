Jimmy Valoyes: “en Águila hemos perdido las ganas”

Águila tuvo un buen inicio de torneo. Ganó dos juegos al hilo, uno de ellos el denominado clásico nacional ante FAS. Pero luego vino un empate ante Limeño por 1-1 y posteriormente dos derrotas ante Santa Tecla y Jocoro, respectivamente.

Ante eso, el zaguero central colombiano Jimmy Valoyes hizo un análisis de lo que pasa en el plantel. Fue directo y no buscó excusas: el problema es interno.

¿Qué balance han hecho como grupo luego de las dos derrotas consecutivas?

Son diferentes criterios, diferentes formas de pensar. En lo personal a mí me ha molestado y dolido mucho el haber obtenido estas dos derrotas, puesto que han sido dos juegos en los que la balanza ha estado a nuestro favor. Pero al final los terminamos perdiendo por equivocaciones.

¿Hubo ya una verdadera reflexión en el grupo sobre estos resultados adversos?

Se ha intentado. Al menos, yo, luego de perder contra Jocoro, el sábado anterior, se intentó. Muchas veces nosotros como futbolistas estamos acostumbrados a que, pase lo que pase, siempre seguimos lo mismo en cuanto a lo anímico. Para muchos de nosotros, perder, ganar o empatar nos da igual. Lo que estamos intentando ahora como grupo es sentir ese dolor por perder un partido.

Perdimos y no pasa nada. Buscamos que nos duela perder, que exista ese dolor. Si a vos como futbolista no te duele la forma en que perdés un juego, creeme que es complicado que te vaya bien. Cuando ganás, festejás y gozás. Pero cuando perdés, te tiene que doler. Tenés que mirar a ver qué hiciste mal, que te faltó, que no diste. La mayoría está acostumbrada a que perdamos, ganemos o empatemos todo está bien. No me parece la forma de querer luchar por algo.

¿Lo mira como una forma indiferente de tomarse las cosas?

Algo así. Es por nuestro entorno, nuestra costumbre, por todo lo que ahora mismo significa el fútbol acá en El Salvador. Son pocos a los equipos que les duele perder. Son pocos los equipos que tienen esa ambición de querer ganar siempre.

¿Cree que Águila ha perdido esa ambición de ganar siempre?

Pues la verdad sí, para qué ye voy a mentir. Hemos perdido esas ganas de querer estar arriba. Estamos metidos en esa burbuja en la que si perdemos, nos parece bien. No hay esa ambición de querer ganar siempre. Siento que eso es lo que nos está pasando. Es el orgullo de cada quien, el ego. Como jugadores, tenemos nuestro ego. Es un ego negativo pensar que por el nombre de tu equipo vas a ganar. Pero, el ego positivo es que vos, trabajando como el mejor, luchás por conseguir las cosas. Creo que eso es a escala general, acá en nuestro fútbol.

Está pasando con algunos equipos, no con todos. Si ves, hay equipos que en los últimos años siempre han estado ahí, luchando y ganando títulos. A ellos les duele cuando pierden. Les duele fracasar. Ojalá que, en general, esa mentalidad cambie, para que esta liga se vuelva mucho más competitiva y los jugadores nos concienticemos más en lo que queremos.

Curioso lo que le pasó a Águila. Ganó sus primeros dos juegos, pero luego pinchó en la fechas cuatro y cinco con derrotas...

Pues cada cabeza es un mundo y como te digo, a mi modo de ver el perder es normal, porque está dentro de los resultados. Pero en las formas en que vos perdés te das cuenta si es que en realidad vos estás queriendo ganar. Contra Santa Tecla, sabíamos que era difícil, porque Santa Tecla ha ganado casi todos los partidos al Águila en esa cancha (Las Delicias). En el transcurso empezamos muy bien y luego les expulsan a ellos a su mejor defensor (Yosimar Quiñónez). Si vos así no ganás un partido, ¿decime a dónde está la ambición de querer ganar?

Eso ya pasa por el hambre de querer ganar. Lo mismo pasó contra Jocoro. Fuimos muy superiores. Jocoro no tuvo ninguna posición con posibilidad a gol. La única que tuvo fue el penalti que se inventó el señor árbitro. Pues ya en el segundo tiempo cambiamos esquema. Nos afectó el hecho de creer que como el primer tiempo fue fácil, el segundo nos iba a ser mucho más fácil.



¿Cómo valora hasta ahora el funcionamiento de la zaga de Águila con cinco goles en contra en igual número de juegos?

Nos falta mucho. Llevamos un gol por partido en contra. De los cinco goles que nos han hecho, cuatro han sido en pelota parada. La defensa de un equipo se conforma con los 11 jugadores. Si a vos como defensa te hacen cuatro goles en pelota parada, no quiere decir que la defensa está mal. Nos falta trabajar mucho. Como equipo hemos estado mal a la hora de defender la pelota parada. Creo que ha sido el talón de Aquiles de este torneo y del anterior. No le hemos hallado la vuelta. Estamos tratando para mejorar eso. Queremos solidificar nuestra defensa.

Se viene Audaz para Águila. El equipo de Apastepeque será local en San Miguel en esta oportunidad, ¿hay alguna ventaja para Águila?

Bien sabemos que en el fútbol son once contra once. Audaz viene de una zona caliente. Acá no va a influir nada. Va a depender del trabajo que hagás. Si vamos con la mentalidad de que por jugar en el Barraza, vamos a ganar, terminaremos como lo hicimos ante Jocoro, con derrota. Creo que cada partido es una historia diferente. Si queremos salir de ese bachecito en que hemos caído lo importante es dejar de pensar que somos Águila y que por eso vamos a ganar. Es mucho mejor pensar que por ser Águila tenemos que luchar para ganar. Ojalá y Dios quiera tenemos que hacer un buen partido y podamos consolidar la defensa. En los anteriores partidos hemos fallado opciones claras y hemos terminado perdiendo el juego.

A su regreso al Águila se lo sigue considerando como uno de los líderes en el camerino, ¿qué opina sobre eso?

Pues la idea mía es aportar. Los equipos tienen sus referentes y líderes. Yo vine a trabajar, no vine a ser capitán o líder. No estoy pensando en algo más allá, que no sea aportar.