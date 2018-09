Jimmy Valoyes fue sancionado con dos partidos

La comisión disciplinaria de la FESFUT sancionó hoy al defensor colombiano de Águila, Jimmy Valoyes, con dos juegos de suspensión luego que el juez Ismael Cornejo lo reportara en su informe arbitral por ofensas verbal contra su persona.

Cornejo aseguró en su cédula arbitral que el defensor colombiano de los emplumados se dirigió a él al final del partido en que Alianza derrotara 3-1 al Águila el pasado miércoles en el Cuscatlán con palabras fuera de tono en contra de su dignidad reclamando su actuación durante el juego atrasado correspondiente a la jornada ocho del Apertura 2018.

El ente colaborador de la FESFUT suspendió además al defensor cafetero, José Andrés Ramírez y al volante unionense, José Santos Ortiz con un juego de suspensión luego que ambos acumularan en dicho partido contra los albos su quinta tarjeta amarilla, por lo que el partido de esta sábado ante AD Chalatenango en tierra norteña los negro naranja deberán solventar el cierre de la primera vuelta sin tres de sus jugadores titulares.

Al respecto, el técnico Carlos Romero admitió sentirse sorprendido por la sanción sobre su zaguero central colombiano ya que no se percató de ese incidente al final del partido.

“Recién me estoy dando cuenta de la sanción de Jimmy Valoyes por reclamos, ha sido una sorpresa saber esa sanción ya que sabíamos que no contaríamos ni con Chepe Ramírez y con Santos Ortiz, ya habíamos evaluado el caso de los dos suspendidos por tener cinco tarjetas amarillas, pero (el caso de Valoyes) eso nos toca nuestro plan de trabajo ante Chalatenango porque me quedo sin los dos zagueros centrales, vamos a buscar los reemplazos que se ajusten al puesto y que tengan las condiciones de suplirlos”, afirmó el técnico guadalupense.