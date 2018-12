Jimmy Valoyes reclama pago pendiente y liquidación con Águila

Jimmy Valoyes ya no jugará en el Águila para el torneo Clausura 2019, pero antes de dejar el nido, de donde fue dado como baja por finalización de contrato anticipada, dijo que quiere que le paguen lo que le corresponde.

Valoyes afirmó vía telefónica a EL GRÁFICO que le adeudan el pago del mes de noviembre y los días trabajados en diciembre, además de no haber recibido la carta de despido ni ningún tipo de notificación formal, aparte del comunicado de los emplumados. De igual forma dijo que no es el único al que se le debe.

“Ya estoy fuera, me quitaron de Águila, pero no se han puesto al día en el pago de salarios y en cuanto a la finalización del contrato. Nos deben el mes de noviembre y los días trabajados de diciembre. En cuanto al contrato espero que se me solucione porque para irme (a Colombia) necesito el finito en la mano o la carta de despido, pero no tengo ni una ni otra”, comentó el zaguero.

Asimismo, indicó que el club emplumado le ha externado que le pagará menos de lo estipulado en su contrato y por eso se han citado en la FESFUT, donde se reunirán este viernes a las 11:00 a.m. “Me habló Óskar Cruz (dirigente migueleño) para decirme que solucionaríamos lo más pronto, pero no como está estipulado en el contrato, sino como ellos quieren solventar”, dijo.

“En caso de no pagarme ni darme formalmente la carta de despido, yo no me puedo ir y me presentaría el día 26 a la pretemporada del equipo y entonces tendrían que sacarme y eso sería otro problema”, añadió.

VERSIÓN EMPLUMADA

Por su parte, el representante del Águila ante la liga y dirigente de los migueleños, Óskar Cruz, dijo que “ya le notifiqué a él (Valoyes) que le tengo sus cheques listos, lo que pasa es que hay una dualidad en la interpretación de la cláusula de salida y nos reuniremos acá en la FESFUT (este viernes) para que nos saquen de cualquier duda”.

Asimismo, indicó que “la cláusula la negociamos él y yo, pero ahora él dice que la palabra de caballeros no vale, sino lo que está escrito y lo escrito es ambiguo y por eso lo vamos a hablar”.

De igual forma, indicó que los montos pendientes de noviembre y diciembre con algunos jugadores del plantel se cancelarán entre este viernes y el sábado. “Solo esperamos un desembolso que se dará en el transcurso de este día”, aclaró.