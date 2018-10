“Joaco” Rivas, el polivalente en la mediacancha de El Salvador

El atacante Joaquín Antonio Rivas Navarro arribó el pasado lunes al país para atender el segundo llamado a la selección mayor salvadoreña. Fue llamado para el partido ante Brasil, pero no debutó.

“Joaco” Rivas admitió que se encuentra “contento de estar acá. Me alegra mucho retornar al país. Tenía muchos años de no visitarlo (22) y me siento feliz de retornar para defender los colores de la selección nacional”.

Actualmente es jugador del Tulsa Roughnecks de la Union Soccer League (USL) de los Estados Unidos, donde ha anotado 12 goles en la presente temporada.

“Creo que esta temporada en la USL ha sido las mejores de mi carrera. Eso me ha permitido recibir la confianza del profesor De los Cobos”, expuso.

Rivas dijo que puede jugar como volante por la izquierda, como volante en el centro del campo o como delantero. “Tengo cuatro años de jugar en la USL, toda mi carrera la he hecho en los Estados Unidos y esta nueva experiencia me ayudará a cimentar mi carrera”, afirmó.

UN VOLANTE CON MUCHO GOL

Joaquín Rivas llegó a los Estados Unidos hace 22 años y es actualmente el goleador de su club en la USL, pese a que realiza función de volante mixto.

“Es mi segundo año en el club. El año pasado anoté cinco goles porque jugaba como volante por la izquierda. Ahora que me están utilizando como volante de enganche puedo anotar más goles”, externó el jugador de 26 años nacido en Santa Ana y de 1.80 metros de estatura.

Sobre su recibimiento a la concentración de la Selecta, “Joaco” confesó que “todos me han recibido bien tal como lo hicieron el mes pasado allá en Virginia, previo al amistoso ante Brasil. Tengo nervios y es normal sentirlos. Creo que tenemos un buen grupo a fin de buscar una victoria el sábado, es un honor representar a la azul y blanco, un sueño cumplido el estar acá, solo espero mi debut con la selección”.