Joaquín Vergés: "Clasificar será una muestra de rebeldía"

El campeón Águila está en la cuerda floja en los octavos de final de Liga CONCACAF. Fue el equipo salvadoreño que peor la pasó la semana anterior ya que se trajo una desventaja de dos goles del estadio Ricardo Saprissa.

Este miércoles en el Cuscatlán debe ganar por dos o más goles, además de no permitir que el rival le haga daño, para seguir en competencia.

El uruguayo Joaquín Vergés repasó el primer capítulo de la eliminatoria. Reconoció que el cuadro morado perdonó al no estar fino: "Sabíamos que Saprissa era difícil, uno de los mejores de Centroamérica, que de local tienen una idea de juego muy buena y nosotros no tuvimos una buena noche y se nos complicó, en los goles no estuvieron finos y nos dejaron con vida''.

"Por lucha y entrega nos podemos ver tranquilamente a la cara pero obviamente sabemos que podemos dar más y podemos dar vuelta a la serie, es un 2-0, estamos tranquilos y sabemos lo que podemos dar", agregó el charrúa.

Para Águila, el sorteo de Liga CONCACAF lo dejó complicado porque Saprissa es de los equipos con mayor respeto en la zona, pero hay motivación para no rendirse, explicó Vergés.

''Es un rival de clase A pero tenemos lo nuestro. Ellos fueron superiores en el primer partido pero nos dejaron vivos y nos da chance y mucha ilusión. Nadie nos ha regalado nada y no será la excepción. Si logramos clasificar a cuartos de Liga CONCACAF será otra muestra de rebeldía y de crecimiento del grupo y si no se da, enfocarnos en el campeonato porque tenemos que seguir defendiendo el título" , valoró.

El cuadro emplumado no jugó el fin de semana, por la sexta fecha del Apertura 2019, debido a que Santa Tecla reprogramó para el 8 de septiembre el juego. Esto favoreció al descanso del equipo, indicó Joaquín.