Joaquín Vergés se pierde el Apertura tras lesión de meniscos

El volante uruguayo del Águila Joaquín Vergés se perderá lo que resta del torneo luego de sufrir una lesión de menisco en el partido ante El Vencedor por la jornada 12 del Apertura.



El futbolista charrúa confirmó a El Gráfico que la gravedad de la lesión le impedirá terminar el certamen con el campeón nacional.



"Yo me rompí los meniscos con El Vencedor, yo estaba jugando porque estaba jugando hasta que me aguante la pata y la rodilla no me aguantó más. Ya es hora de parar para recuperarme bien porque podría pasar a mayores", dijo Vergés a esta redacción.



Además agregó "lastimosamente me pierda lo que resta del torneo y creo que ya terminó el año para mí".



Joaquín Vergés deja al Águila siendo el jugador más goleador del plantel con cinco tantos en el Apertura 2019. Por su parte, el campeón nacional no la pasa nada bien, por el momento marcha en la séptima posición con 21 puntos y está fuera de los puestos de clasificación tras empatar en la jornada 16 con Jocoro.

Su último partido con el conjunto emplumado fue ante el Chalatenango en la jornada 15 del Apertura y fue ante el Once Deportivo donde anotó su quinto gol en un tiro libre.