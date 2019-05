Joaquín Vergés terminó contrato y se marcha a Uruguay

Uno de los jugadores que ayudó en la reestructuración de Águila en la última temporada fue el uruguayo Joaquin Vergés. El Salvador es el primer país del extranjero donde le tocó jugar y su mayor ilusión era estar en una final y ganarla. Se le concedió en su segundo torneo.

''Estoy muy emocionando porque es la primera vez que me toca salir del país y logro el título y eso me llena de confianza para lo que se viene y muy agradecido con el plantel que me permitió estar acá y a la afición'', contó.

Vergés no portó la bandera de su país como su compatriota Acosta o el colombiano Andrés Quejada, sino la de su ciudad Rosario, con todo orgullo.

Sobre su situación contractual, explicó: ''Viajo el 28 (este martes) a Uruguay a visitar a los míos que los extraño mucho. Se me acaba el contrato y me sentaré con el agente para estudiar las ofertas que pueden surgir pero la prioridad la tendrá Águila''.

Esta redacción también conoció que el ariete Waldemar Acosta también finalizó contrato, mientras que el presidente de Águila, Alexander Menjívar, dijo en el programa Güiri Güiri Night Club que a Carlos Romero, entrenador principal, también se le acabó el vínculo contractual.

#GuiriAire | Álex Menjívar, DT del Águila:

"Vamos a esperar el informe técnico de Carlos Romero. A él se le venció el contrato hoy. Entramos a Liga CONCACAF, vamos a ronda de grupos". — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 27 de mayo de 2019

El rival Alianza y jugar a estadio casi lleno fue espectacular para el volante charrúa, que fue titular en la final de este domingo.

''El ambiente fue una locura y en los últimos tres partidos lo venía demostrando esta afición de Águila, que es una gran afición. Ellos merecían esta alegría. Hemos vencido a Alianza que es un buen equipo, con jugadores clase A, hace cuatro años que vienen jugando finales. Por suerte nosotros tenemos a un Benji (Villalobos) que está bendecido y que se guardó las críticas que tenía'', indicó.

IBA A PATEAR PENAL

En la final jugó de inicio pero fue sustituido al 114', cuando faltaban seis para el lanzamiento de los penales. Confesó que ''estaba pactado de que me quedaba para los penales pero el entrenador decidió otra cosa a lo último y uno tiene que respetarlo y seguro quería patear uno de esos penales pero lo importante es que se ganó y la 16 es nuestra''.