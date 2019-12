El médico de Águila, Victorino Villatoro, confirmó que el volante uruguayo, Joaquín Vergés ya tiene el alta médica para poder volver a jugar con el equipo migueleño. El experto en medicina deportiva dijo que todo queda en manos del preparador físico, Luis Medina Pinto, que es con quien ha trabajado el charrúa en los últimos días.

El futbolista uruguayo Joaquín Vergés volvió a pisar el césped del Juan Francisco Barraza e inició su etapa de acondicionamiento físico, según informó el Águila en su cuenta de Twitter.

"Ya empezó a trabajar en los físico y van a evaluar si físicamente está bien para jugar este jueves o hasta el sábado. Ya tiene el alta médica. Lo suyo fue solo a escala de menisco, pero por lo demás, todo está perfecto en la rodilla. No hubo daños en el cartílago", dijo el médico del equipo migueleño en charla con EL GRÁFICO.

El charúa sufrió una lesión de menisco en el partido ante El Vencedor por la jornada 12 del Apertura y se sumó a la nómina de bajas notables para el cuadro migueleño que se metió entre los seis clasificados hasta la penúltima fecha.

Águila logró clasificar a la pretemporada en el quinto lugar con 32 puntos y enfrentará al Sonsonate este jueves en el partido de ida y cerrará la serie de visita en el Ana Mercedes Campos el fin de semana.

Vergés reaccionó emocionado con su regreso a las prácticas aunque por ahora son por separado y destacó que extrañaba el toque del balón.

#NotiÁguila | Nuestro jugador Joaquín Verges inició esta tarde su etapa de acondicionamiento físico.������ pic.twitter.com/Qehgvt4H2K — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) December 4, 2019

"Yo me rompí los meniscos con El Vencedor, yo estaba jugando porque estaba jugando hasta que me aguante la pata y la rodilla no me aguantó más. Ya es hora de parar para recuperarme bien porque podría pasar a mayores", dijo Vergés a EL GRÁFICO el 26 de octubre al confirmar la gravedad de su lesión.

En ese momento, Joaquín Vergés dejaba al Águila siendo el jugador más goleador del plantel con cinco tantos en el Apertura 2019.