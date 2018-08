Jocoro advierte: "No somos solo entusiasmo"

Jocoro es la revelación del Apertura 2018. Ha sumado ya 10 de 15 puntos posibles. Para ser el alumno de la clase ya es la envidia del resto. Sus dos victorias las obtuvo ante rivales de oriente, el último ante Águila.

El técnico Nelson Ancheta felicitó a sus jugadores por la entrega.

"Sabemos donde tenemos que reventar la pelota y donde no podemos complicarnos y eso es fruto del trabajo de los muchachos, aunque a veces la novatez no funciona siempre", sostuvo.

El timonel aprovechó para enviar un recado a los que no le dan mérito a Jocoro. "No comparto de algunos que dicen que solo somos entusiasmo, el juego aéreo, el desdoblamiento por las bandas y el mantener una pelota es táctico. Corremos con sentido, me da risa cuando dicen que solo tenemos voluntad", dijo Ancheta.

HABLAN DE SUPERIORIDAD

Para el timonel de los fogoneros, están siendo superiores a otros equipos en lo físico. "Tenemos buena condición física, por eso fuimos superiores así como le aguantamos a Alianza. El hubiera no existe en el fútbol. Independientemente si Águila jugaba con 10 o 11 teníamos que respetarlo".

Ancheta habló de que espera que sus jugadores no se acomoden. "En el equipo hablamos de que hay que cuidarnos, no soy un técnico que se acomoda y no acepto que mis jugadores hagan un partido bien y después uno malo, tienen que ser constantes. Deben recordarse que llevamos 9 jugadores de segunda (división) que han debutado ya en la primera división y han cumplido".

LA SORPRESA

El volante Ronald Torres, uno de los jugadores con experiencia en el grupo, dijo: "Somos una sorpresa, el equipo benjamín ha dado la sopresa con humildad y trabajo. Este equipo no da una por perdida, sabemos lo que nos jugamos en cada partido y luchamos por estar en los primeros lugares. La victoria no nos tiene que marear".

El defensor paraguayo Jorge Cáceres agregó: "Jocoro es una combinación de todo, jugadores experimentados y novatos que van por buen camino. Queremos ser protagonistas en el campeonato. No hemos ganado nada y paso a paso lo estamos logrando, seguimos la filosofía del profe".