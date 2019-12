Jocoro cambiará de técnico para el Clausura 2020

El entrenador nacional Marvin Benítez confirmó que no seguirá en las filas del Jocoro para el Clausura 2020. El DT terminó contrato con el equipo de Morazán y no habrá renovación de parte de la dirigencia que encabeza Leonel Hernández.

Benítez llegó a mitad de la primera vuelta del Apertura, para reemplazar a Nelson Ancheta. Tuvo una buena racha de resultados, pero poco a poco la situación se fue complicando.

A su salida, Benítez deja al Jocoro en la penúltima casilla de la tabla, con 19 puntos, solo con cinco de ventaja sobre el sotanero 11 Deportivo.

"Manejé al equipo sobre 12 o 13 partidos. Me voy agradecido con la directiva, porque me dio la oportunidad de desarrollar mi trabajo en el club. Pese a las limitaciones que tuvimos, me voy orgulloso del grupo de jugadores, que son unos guerreros", indicó.

Y agregó: "Los jugadores nunca pararon. En lo personal me enorgullece estar al frente de este grupo. Todos los partidos los hicimos de visita. Traté de darle una identidad de juego al equipo. Tuvimos muchas limitantes en variantes y eso nos pasó factura".

Por ahora, Benítez solo quedará a la espera de que la dirigencia de Jocoro le cancele montos pendientes, para dar por cerrado este capítulo con los fogoneros.

Se espera que en las próximas horas la directiva de Jocoro dé a conocer quién será su nuevo timonel.