Jocoro dará a conocer el lunes a su nuevo técnico

El nuevo inquilino de la Primera División sigue sin entrenador para el Apertura 2018. Parece ser que el uruguayo Rubén Alonso no entra en lo planes de la directiva, aunque el presidente Leonel Hernández no lo descarta.

Lo que sí es un hecho es que los jocoreños tendrán que seguir con la incertidumbre hasta el próximo lunes. "Aún no hay una última decisión de quién sería el entrenador, pero ya tenemos programado para el lunes dar a conocer el nombre", aseveró el presidente del club.

Con respecto a la continuidad del estratega Alonso el dirigente no lo descarta: "Ya no tenemos contrato con él pero nosotros aún lo tomamos en cuenta".

No obstante, Rubén habló sobre la situación. "A mí no me ha hablado y si no lo ha hecho me imagino es porque ya está en negociaciones con alguien más. El trabajo ya está hecho y me toma sin cuidado la decisión que tome, esto así es", ratificó.

Para Leonel Hernández el proceso de elegir ha demorado porque no quieren tomar un decisión aligerada. "Nuestro objetivo es permanecer en primera sin problemas económicos. Por eso se ha tomado a bien únicamente a los que nos han llamado, de esos estamos eligiendo", argumentó con respecto a la elección del cuerpo técnico.