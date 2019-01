Jocoro: el equipo al que le urge contratar goleadores

El Jocoro pagó el derecho de piso en su primer torneo. No alcanzó los cuartos de final y vino de más a menos, dejando escapar puntos como local y afectado por la definición en el tramo final de fase regular.

Hubo cambio en el banquillo para el Clausura 2019. Nelson Ancheta se movió a Sonsonate y el 26 de diciembre fue anunciado el arribo del paraguayo Cristóbal Cubilla, quien como futbolista militó en el Olimpia que ganó la Libertadores y jugó la Intercontinental ante el AC Milan de los holandeses Gullit, Van Basten y Rijkaard Maldini en 1990.

El timonel concedió una radial y contó cómo ve al Jocoro para su debut ante el Águila el fin de semana.

''Hemos hecho dos partidos amistosos, están llegando unos refuerzos de mucha utilidad. William Maldonado es uno de ellos. Esperamos dos delanteros de la nacionalidad que sea”, dijo a Radio YSKL.

De los atacantes, ha recibido recomendaciones y ha podido ver vídeos, pero se considera un profesional que no se precipita en la elección.

''Nos han enviado varios vídeos de jugadores, el técnico no tiene que errar en el refuerzo que viene. A mí me gusta la honestidad, el presidente me deja ver a los refuerzos que vienen”, apuntó.

En cuanto al conocimiento que tenía del cuadro morazánico, dijo que ''a Jocoro lo he visto desde Paraguay. Le di un seguimiento de 10 partidos. He notado que tiene un equipo ordenado pero no había marcado goles. Vamos a tratar de trabajar mucho en la delantera. Lo he hablado con el presidente. Trataremos de ver a jugadores nacionales, hay déficit en este departamento. En eso estamos''.

También habló sobre cómo quiere que jueguen sus pupilos: “Estoy teniendo dos jugadores por puesto. Es la base del torneo anterior. Nos vamos a sacrificar semana a semana. A mí me gusta jugar con 4-4-2. Jocoro necesita puntos, hay que adaptarnos al equipo que queremos, estabilizarse”.

Del primer juego ante los emplumados, señaló: “Águila - Jocoro es un clásico en la Zona Oriental de este país, me han dicho. Y puede pasar cualquier cosa. El fútbol es impredecible. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos. Hay varios equipos que son grandes como Águila, hay que estar al pie de la letra para que en el campeonato tengamos una buena experiencia''.