Jocoro es el superlíder de la liga de plata

El Jocoro goleó 6-1 al Topiltzín para ser más líder en el grupo C de la segunda división del fútbol salvadoreño.

Con goles del hondureño Bryan Zúniga en tres ocasiones y otros otros tantos de los nacionales Yuvini Salamanca, Kevin Cruz y Francisco Reyes, el equipo morazánico llegó a 24 puntos en la tabla de posiciones.

Zúniga anotó a los minutos 22, 70 y 87. El primero y el tercero en su cuenta personal en jugada y el segundo de tiro penal. Kevin Cruz anotó su tanto al minuto 38, Salamanca al 53' y Reyes al 81'. Por el lado del equipo de Jiquilisco descontó Hugo Alejo, también por la vía penal.

Los de Jocoro llegaron a 27 goles en la tabla de posiciones para 15 que tienen en contra.

Topiltzín, de la ciudad de Jiquilisco, es cuarto en la tabla de posiciones y con la goleada se convirtió en uno de los equipos más castigados en lo que van del torneo, junto al Chagüite y a El Vencedor, de Santa Elena. Topiltzin se quedó con 13 unidades, abajo de equipos como Fuerte San Francisco y UDET de El Tránsito.

Juego suspendido

El segundo partido programado para este sábado no pudo llegar a su final. Solo se jugó el primer tiempo y luego fue suspendido ya que la cancha del estadio José eliseo Reyes no soportó la cantidad de agua y los árbitros determinaron no seguir con el segundo tiempo. El cotejo era entre La Asunción y el Chagüite. Será reprogramado.