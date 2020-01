Jocoro espera a un volante de origen cubano 

En Jocoro todavía hay lugar para un extranjero. Por lo tanto, el timonel del equipo fogonero, Juan Sarulyte confirmó que en las próximas horas llegaría al país el volante cubano Luis Paradela de 23 años de edad.

"Para nosotros va a ser un revulsivo en el medio campo. Nos dará un poco más de velocidad en el medio campo. Viene de Cuba y no es tan fácil poderlo traer, pero se están presentando los papeles para poderlo hacer. Ojalá que en la embajada de El Salvador en Cuba le den la visa de trabajo", externó el entrenador argentino en charla con El Gráfico.

Jocoro tiene hasta el 31 de este mes para adicionar jugadores a su nómina. Es la fecha en la que se cerrará el libro de pases en el balompié salvadoreño.

Por otra parte, Sarulyte aseguró que el zaguero colombiano salvadoreño, Miguel Solís, podría tener un cupo en el plantel fogonero. El estratega argentino dijo que eso se definirá en los próximos días.

Luego, Sarulyte valoró el empate sin goles ante Metapán en la fecha 2 del Clausura 2020, aunque reconoció que el equipo estuvo falto de puntería de cara al arco rival.

"No perder siempre es bueno e importante. Nosotros supimos mantener el ritmo, pero me parece que Jocoro va por buen camino. Creo que la lucha por la permanencia va a estar complicada para Once Deportivo y nosotros. Todos los partidos para nosotros van a ser unas finales. Todavía falta mucho, apenas es segunda fecha", aseguró el entrenador del equipo de Morazán.