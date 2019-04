Jocoro finalizó su maratón de partidos como visitante

El técnico de Jocoro, Guillermo Rivera, se mostró feliz por el empate sin goles que logró de visita en Usulután, ante Firpo, por la jornada 18 del Clausura.

El 0-0 ante los toros abona para mantener la distancia con el equipo usuluteco en el último lugar de la tabla acumulada, lo que le permite retornar a Morazán con la cabeza en alto.

"Nos faltó dar el golpe final, pero contento porque sumamos, eso es lo importante, el equipo mostró ya el cansancio de algunos jugadores por el esfuerzo que han hecho en esta seguidilla de partidos, porque los estamos utilizando más que otros jugadores... debemos hacer las variantes necesarias para mantener esta base y que los 23 jugadores suden esta camisa", admitió el técnico nacional.

Sobre el hecho que Jocoro al fin ha retomado su idea de juego, el técnico oriundo de San Rafael Cedros se mostró insaciable por querer más.

"En lo personal me gustaría que tomaran mejor esa idea, soy amante al dominio y al buen trato de la pelota y sé que podemos lograrlo, pero hemos estado apretados con el tiempo y no ha existido la oportunidad de repasar ideas y conceptos que me gustaría implementar", acotó.

VUELVEN A CASA

Finalmente, Memo Rivera se mostró feliz porque al fin dejó el suplicio de jugar cinco partidos de visita y este miércoles recibirán al campeón Santa Tecla, por la jornada 14.

"Por fin jugaremos en casa, reitero que ni como jugador activo, nunca en mis 18 años como futbolista, me tocó jugar cinco partidos (seguidos) de visitante, pero tocó la calendarización de partidos y hay que prepararse para recibir, a mi gusto, a uno de los equipos que en los últimos años ha estado haciendo bien las cosas, Santa Tecla", destacó.