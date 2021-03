Jocoro vence a Alianza y le quita el invicto

Jocoro inició la hexagonal del grupo A con el pie derecho al vencer a uno de los líderes de la fase regional como Alianza.

El cuadro de Carlos Romero le puso fin a la racha negativa de no conseguir triunfo en la primeda fase y vuelve a ganar en el fútbol nacional luego de dos meses.



Alianza llegaba a este encuentro como líder e invicto de la ptimera fase del torneo. Los albos también aparecían como el equipo más goleador en lo que va del certamen. Por el otro lado, el equipo local, Jocoro, llegaba en una situación complicada al no obtener ninguna victoria en este Clausura 2021.



A pesar de tener realidades diferentes, el partido llamaba la atención en la antesala para ver como de iba a desenvolver el cuadro de Milton Meléndez en su visita al oriente del país y en una cancha complicada como la de Tierra de Fuego.



El partido inició muy trabado en el medio campo con los jugadores de Alianza tratando de adaptarse al terreno de juego que no lucía en las mejores condiciones.



Sobre minuto 9 aparecería la primera oportunidad para el equipo de casa, dónde el capitán Yuvini Salamanca ejecutó un tiro libre al borde del área que se fue cerca de la cabaña defendida por Yimmy Cuellar.



Por el otro lado,el campeón nacional buscaba soprender a meta fogonero, Meme González por medio de tiros de larga distancia con sus dos delanteros, Rodolfo Zelaya y Jorge Córdoba.



El cuadro dirigido por Carlos Romero era quien se mostraba más cómodo en el campo, llegando a la meta de Cuellar con tiros de esquina y jugadas estacionarias, sin embargo, tanto la defensa alba como el meta, Yimmy Cuellar, se mostraron sólidos manteniendo la portería a cero.



La visita iba a generar una jugada elaborada por medio de Zelaya y Jímenez con una pared que rompió a la contención jocoreña pero el defensa Alexis Maravilla apareció a última hora para rechazar el balón fuera del área.



El "Tigana" tuvo que acer un cambio obligado por la lesión de Oscar Cerén sobre minuto 30'. En su lugar ingresó el mediocampista, Oscar Rodríguez, quien tuvo que recargarse sobre la banda derecha para suplir al extremo de la selección.



Ya sobre los últimos minutos de la primera mitad, fue Alianza quien se mostró mejor en el terreno de juego al manejar la posesión de balón y filtrarle pases al espacio al extremo izquierdo Juan Carlos Portillo.



A raíz de esa fórmula los albos iban a empezar a inquietar la meta de Manuel Gónzalez, quien se obligó a lucirse con una tapada en respuesta a un tiro al borde del área del capitan aliancista, Marvin Monterrozza.



SEGUNDO TIEMPO

Para la etapa complementaria, Alianza salió mejor de los vestuarios. La visita uvo la ocasión más clara por medio de Rodolfo Zelaya. El delantero recibió un centro a raz de piso de por parte de Rodríguez, luego el atacante nacional impactó con su pierna derecha el esférico ante la salida del meta Gónzalez, sin embargo el balón fue a impactar al poste derecho de la portería.



La tónica se mantuvo en casi todo el segundo tiempo. Córdoba iba a tener su oportunidad con un remate de cabeza que se fue arriba de la meta de Manuel González.



A pesar de las llegadas capitalinas, el recien ingresado, Santos Guzmán tendría la ocasión más clara para el conjunto de casa. El delantero oriental le ganó a toda la zaga defensiva de Alianza en el juego aéreo para rematar de cabeza un centro de Salamanca, aún así el disparo se fue a lado del poste izquierdo de la meta alba.



La entrada de Guzmán le dio oxigeno a los fogoneros, que poco a poco empezaron a adelantar líneas hacía la portería de Yimmy Cuellar.



A pesar de que Milton Meléndez trató de reforzar el ataque con el ingreso de Cienfuegos y Mercado, fue Jocoro quien abrió el marcador por medio de Carlos Lanza, quien recibió un pase de Santos Guzmán en posición dudosa y batió al meta Yimmy Cuellar en un mano a mano sobre minuto 83'.

Lee también