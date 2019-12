Joel Aguilar Chicas confirmó que no volverá a dirigir una final

Joel Aguilar Chicas fue el central de la final del Apertura 2019 en la Segunda División entre Platense y Racing Junior el domingo en Zacatecoluca.

David Jonathan Morán Santos, Kelvin Morales e Ismael Cornejo lo asistieron en un partido que es especial para él, fue una despedida en finales. Así lo confirmó.

En junio había adelantado que este podría ser su último año y en 2020 lo hará oficial, aunque no precisó cuándo será.

“Yo creo que definitivamente tengo un año para trabajar con FIFA pero en mis objetivos y metas ya no está poder continuar para dirigir una final más, mis ideas son poder sumar y ayudar en una generación de árbitros como lo he hecho en todos estos años atrás como compañero y amigo y esperemos ver que sorpresas nos da el 2020”, indicó.

En el 2019 no tuvo la oportunidad de dirigir las finales de Primera entre Alianza - Aguila y Alianza - FAS, tampoco fue seleccionado para Copa Oro, debido a una lesión. Sin embargo, pitó la final Copa de Campeones entre Atlanta United y América y en El Salvador pitó la finalísima de Segunda que le dio el ascenso a El Vencedor y una final de Tercera que le dio la promoción a Cacahuatique más la final de Segunda que ganó Platense.

Sus palabras por estar en Zacatecoluca fueron “Contento y agradecido con Dios, a un par de horas para finalizar el año nuevamente Dios nos bendice de estar en un juego importante, de trascendencia. Durante toda mi carrera me permitió poder estar en una final más. Fueron tres finales este año. Contento por todo lo que se ha hecho. Uno de mis planes este año era estar en Copa Oro, lastimosamente por una lesión no se pudo pero los planes de Dios son perfectos y siempre me permitió poder continuar, recuperarme y estar en una final en Estados Unidos de mucha trayectoria y ahora en el país para una final más.

A la consulta si se puede esperar más de su trabajo en el 2020, indicó que el retiro se acercó para él. “Para finales no, el otro año en su momento definitivamente tomamos la decisión de dar gracias a esta profesión que me ha dado tanto, me dio tantas tardes y noches de alegría y no tengo palabras para agradecerle a Dios, a mi familia y a las personas que confiaron en mí y solo esperar unos días más y ver que rumbo le daré a mi vida”.

No le atrae mucho la idea, dijo de que se haga una despedida con bombos y platillos. “No pienso que me hagan una despedida, así como la vida, así como uno viene así uno se va. El día que definitivamente me retire no tengo nada más que pedirle al fútbol, ni al arbitraje, estuve en todos los eventos. Muy contento porque viene otra generación también que viene empujando y han pasado por un consejo mío, un comentario y en un futuro espero tener una cercanía con ellos y que haya representantes de nuestro país en el fútbol mundial”.

Por ser un referente del arbitraje salvadoreño e internacional, reaccionó si cree que la vara queda muy alta en su gremio. “La vida siempre da sorpresas, cuando inicié la vara estaba muy alta a nivel nacional. Mi primera final fue en 2001 y después lo superé y se me hicieron 19 finales en Primera División, 14 finales a nivel internacional, 7 finales en Segunda División, como 42 finales por todas, puede ser que alguien la vaya a superar y me alegría, es una motivación. No creo que la vara esté muy alta, ahora los formatos a nivel nacional e internacional se prestan para que las nuevas generaciones aprovechen las oportunidades. Me siento feliz por todo porque fuimos parte junto a mis antecesores para dejar puertas abiertas en el arbitraje”.

Reaccionó ante la pregunta qué es lo más positivo y negativo de su carrera. “El momento más importante siempre serán las canchas donde viví momentos de gloria y donde salí contento con el trabajo y uno sabe cuando se ha equivocado, he tenido tardes amargas, tardes de Halloween y levantarse de allí es lo más difícil. La vida y Dios siempre me dio revanchas como esta tarde con la final de Segunda junto a mis compañeros”.