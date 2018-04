Joel Aguilar Chicas es la mayor carta del arbitraje en CONCACAF, según experto

Roberto Moreno, jefe de arbitraje de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) y árbitro en el Mundial de Brasil 2014, dió referencias del trabajo del colegiado salvadoreño Joel Aguilar Chicas, quien fue designado por FIFA para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Será el tercer mundial consecutivo para el cuscatleco y Roberto Moreno puso a Joel Aguilar Chicas en el sitial más alto de silbantes en la región. Espera que Rusia 2018 sea un buen epílogo para la carrera del salvadoreño.



¿Qué opina de que Joel Aguilar Chicas haya sido seleccionado para integrar el grupo de árbitros del Mundial de Rusia 2018?

Joel es un referente nuestro en el arbitraje internacional. Será su tercer mundial y creo que es la mejor manera de que él pueda terminar su carrera arbitral. Para nosotros es considerado uno de los mejores árbitros del área. Trabajó en cada proceso sin confiarse en que ya estaba en la cita mundialista.

¿Podemos decir que Joel Aguilar Chicas es ahora la mayor carta en el arbitraje de la región?

Sín duda, es la mayor carta. Por algo va a su tercera Copa del Mundo. Hasta ahora ningún árbitro ha conseguido eso en la región. Él lo ha hecho con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Eso hay que respetarlo. Mark Geiger, Jair Marrufo y César Ramos tienen mucha credibilidad, pero Joel es nuestra mayor carta. Se espera lo mejor de él en esta Copa del Mundo.

¿Joel, Marrufo, Geiger y Ramos apuntan como titulares en el Mundial?

Sí, pero Ricardo Montero (Costa Rica) y Jhon Pitti (Panamá) tienen que estar preparados, porque cualquier cosa puede ocurrir en la Copa del Mundo. Para FIFA, nadie es suplente.

¿Por qué no está Wiilliam Torres, asistente de Joel, en el listado de árbitros asistentes?

Como tú sabes, este es un proceso por cuatro años. Tú tienes que mantenerte en condiciones. Debes cumplir con todos los parámetros y estándares que FIFA pide. William Torres reprobó las pruebas en Dubai de actitud física. No llena los requisitos, no cumple con los estándares para estar en una Copa del Mundo. Debe seguir trabajando y debe aprobar con las exigencias de este Mundial y no del pasado (2014). Además, el promedio de edad de los árbitros para este Mundial es de 22. Por eso, si tú no tienes esa condición física, tú no puedes participar en esa Copa del Mundo.



¿Qué tan preparados están los árbitros de CONCACAF con el tema del videoarbitraje, dado que no está aplicado para la mayoría de ligas de la región?

En los últimos cursos que tuvieron, en Dubai y en Qatar, y en CONCACAF se habló de eso. Esos cursos fueron específicos para el VAR, junto con árbitros que lo han aplicado en sus países. Ya conocen el sistema. Además en el Mundial Sub 20 de Corea se aplicó ese sistema. Así que no hay problema. Ahora que lleguen a Rusia volverán a trabajar ese sistema. Deben estar 12 días antes de que comience el Mundial.