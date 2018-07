Joel Aguilar Chicas habló del uso del VAR en el Mundial de Rusia 2018 

Después del juego que dirgirió en el Mundial de Rusia 2018, entre Corea del Sur y Suecia, Joel Aguilar Chicas había recibido comentarios de aprobación sobre su trabajo de parte de las autoridades del arbitraje de FIFA. Pero el silbante cuscatleco, que estuvo en su tercer Mundial, se quedó a la espera de una nueva designación en el certamen, algo que no ocurrió y no sabe por qué.

Joel tuvo que volver al país el viernes anterior, luego del recorte que se hace posterior a octavos de final. Ya en El Salvador habló sobre su experiencia en Rusia y también sobre el polémico uso del videoarbitraje (VAR).



¿Cómo vivió su tercera Copa del Mundo consecutiva?

Agradecido con Dios por esta experiencia maravillosa. Se nos dio la oportunidad de ir a un evento por tercera vez consecutiva. Fue una experiencia grande en todos los aspectos. Fue una universidad de vida lindísima en lo que corresponde a conocer diferentes culturas, enseñanzas. Es una experiencia totalmente diferente. Hemos tenido la oportunidad de estar en otros eventos, pero esta fue una situación diferente en cuanto a la tecnología.

No fue Wlliam Torres con ustedes. ¿Cree que eso le afectó para no tener más designaciones?



Para nosotros era complicado. Solo estábamos dos dúos. Las demás todas era tripletas. Pero este logro no solo es de nosotros, también es de William Torres, pese a que no asistió. Estuvo en el camino más difícil, en la previa, con los seminarios, las eliminatorias, en las pruebas. Ahi el nivel de estrés al que uno se somete es grande. El logro es de los tres. Humildemente te puedo decir que hemos tenido participaciones muy buenas y es un logro de los tres.

¿Es cierto que iban como árbitros de reserva po no tener la tripleta completa?

Si hubiéramos estado así solo nos hubiera tocado estar como administrativos. Yo iba de titular. Hay un grupo de seis o siete árbitros que solo dirigen un juego. Nosotros, no me los estás preguntando, pero nosotros sí queríamos dirigir otro juego. Queríamos sentir otra vez esa adrenalina.

Lo llaman al VAR en el juego entre Corea del Sur y Suecia, ¿Qué pasó en ese penalti a favor de los suecos?

Fue una jugada difícil. Hicimos el procedimiento. Se hizo el protocolo con el VAR. Fui llamado para que se viese dónde estaba el contacto. Viendo el video es claro que había una sutuación y había que hacer justicia, tomando la decisión de penalti y hacer el protocolo como todos lo hicieron. Pero el protocolo indica que es el árbitro el último en tomar esa decisión.

Después del juego que dirigió, ¿hubo para usted observaciones de parte de las autoridades del arbitraje de la FIFA?

La observación es normal, como a todos los árbitros. Nos pasan los videos de las jugadas más difíciles que hubo. Si tú viste el juego te pudiste dar cuenta de que fue un juego bastante difícil. Hicimos un buen trabajo. Eso fue lo que se nos manifestó allá. Nos sentimos tranquilos porque la evaluación fue muy buena de parte del departamento físico-técnico de FIFA. Nos quedamos esperando para tener otra participación.

FIFA prolongó la edad de los árbitros para poderse retirarse. ¿Usted aspirará a llegar a Qatar 2022?

Por el momento no. Ahora estoy disfrutando de esta pequeña fase en la cual muy orgullosamente el trío salvadoreño pudo estar en la élite del arbitraje. Dentro de los objetivos de este año estaba la participación en el Mundial. Esperaré qué me dice el tiempo. Ahora estoy disfrutando esto. Espero poder aportar para los próximos torneos.