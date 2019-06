Joel Aguilar: "De repente, este es mi último año"

Joel Aguilar Chicas, querido por unos y no tanto por otros dentro y fuera del país. No dirigió la final del Clausura 2019 y no alcanzó boleto para Copa Oro que se juega ahora en Estados Unidos.

Para la comisión de arbitraje de la FESFUT, Ismael Cornejo hizo méritos para dirigir la última final de liga de privilegio, entre Alianza y Águila. Luego, en las pruebas para Copa Oro, Aguilar Chicas bajó la guardia en lo físico y se quedó a mirar por televisión el máximo torneo de la CONCACAF.

Pese a eso, con sus credenciales de frente, el colegiado ha setenciado el acta de ascenso de El Vencedor a primera y Cacahuatique a segunda.



Después de haber estado en tres Mundiales mayores al hilo, el cuscatleco ve hacia el retiro. En entrevista concedida a Grupo LPG, aclaró que no ir al proceso de clasificación a Catar 2022 y que a finales de 2019 podría consumar su retiro de las canchas. No cierra la puerta a una oportunidad para trabajar desde lo administrativo en organismos regionales.

¿Cómo se sintió en este segundo ascenso que le toca sentenciar de manera consecutiva?

Gracias a Dios, contento. Es lindo tener la confianza de las autoridades para un juego de estas características. Estos juegos tienen, obviamente, un grado de dificultad e importancia y para uno es un placer, un honor que lo tomen en cuenta. Lo venimos a hacer siempre con toda la dedicación y el respeto que se merece el fútbol.

¿Cómo se tomó el hecho de que no fue el designado para dirigir la final del Clausura 2019, entre Águila y Alianza?

Normal. Lo que sucede es que pasan situaciones en las cuales hay otros compañeros que de igual forma están en la capacidad, que merecen una oportunidad.

Tampoco está en Copa Oro...

Contento por los compañeros que están representando al país ahora en ese torneo. Ahí, nosotros hicimos historia de la buena, Tuve la oportunidad de estar en muchas Copas de Oro y en muchas finales. Feliz por todo lo que se ha hecho y que se dejó la puerta abierta. Tengo tres finales y muchas representaciones al país afuera. No hay palabras para agradecerle a Dios, fútbol y la vida por todo lo que nos permitió en esta profesión.

¿Sigue pensando en el retiro para finales de este año?

Definitivamente. Lo mantengo. Por eso es que me ven que disfruto los juegos. Prácticamente, mi plan de vida en el arbitraje está llegando a su fin. Solo queda disfrutar lo último que queda. De repente, este es mi último año. No creo que pase de este año. Si el fútbol fuera perfecto, fuese matemática. Acá todos nos equivocamos, por eso tenemos tardes de gloria y otras en las que quisiéramos cambiar algunas cosas. Esto ha sido una universidad. Solo queda mejorar cuando se falla. Pero cuando algo te gusta, lo disfrutás.

¿No habrá Catar 2022 para usted?

Es un hecho, está claro. Uno tiene que estar claro en darles oportunidades a otros. Uno ya adquirió cosas. Creo que viene una generación bastante buena a la que habrá que ayudarle en otra área y aconsejarlos para que sean mejores que uno.

¿Le gustaría irse con una final de primera en el Apertura 2019?

Obviamente que me gustaría retirarme con un juego importante. Si la vida lo da así, en buena hora, sino no hay que quejarse de lo que esto me ha dado. Desde que estoy en el arbitraje , me he ganado la confianza de todos ellos y con todos he tenido la oportunidad.



El arbitraje ha sido para usted de réir y llorar...

Tenemos tardes de glorias y sufrimientos. Muchas veces , uno, como ser humano que es, toma decisiones que no son las mejores en el juego. Pero también hay tardes de gloria, en las que todo te sale bien. Nosotros, al igual que los jugadores, tenemos nuestro ciclo de vida. Estoy feliz porque mi ciclo de vida en el arbitraje ha sido largo y obviamente,. si hago un balance, habrá mas cosas buenas. También ha habido fracasos, pero esos son los que te permitieron levantarte y perseverar para ser instrumento en el fútbol



¿Qué les puede decir a esos dirigentes o jugadores que algún día criticaron su trababajo?

Nada. Simplemente cada quien a lo que le corresponde y yo aprendí lo que tenía que aprender. Hay que seguir aprendiendo de esto.

¿Tomaría un cargo administrativo en UNCAF o CONCACAF, a su retiro?

Claro. La honrra y gloria a Dios, si nos permite esa oportunidad, para poder seguir sumando esta experiencia que hemos adquirido a través de tantas equivocaciones que hemos tenido.



Sinceramente aún corre como un árbitro veinteañero...

Sabés que amo esto, lo que hago. Lo disfruto cada vez que tenemos la opotunidad de estar dentro del terreno de juego.



Los días de inicio en la polvosa del Ricaldone jamás se van a olvidar..

Definitivamente. Siempre que estoy en una cancha me acuerdo de mis inicios, de esas polvosas. Nunca me imaginé que Dios me fuera a regalar tanto. Agradecido con Dios. He tenido ese cariño de mucha gente que uno ni conoce,